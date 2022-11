La Russie commande plus de missiles hypersoniques alors que les chefs ukrainiens mettent en garde contre une éventuelle attaque lors du sommet du G20

La Russie cherche à ajouter des armes plus sophistiquées à ses stocks et a commandé “plusieurs dizaines” de missiles hypersoniques Tsirkon cet automne, a rapporté vendredi le média public TASS.

La commande devrait être exécutée d’ici la fin de 2023 et intervient après que le Kremlin a commandé un “lot de Tsirkons” au cours de l’été 2021.

Le rapport intervient quelques jours seulement après que Téhéran, qui a aidé la Russie dans sa guerre en Ukraine, a annoncé qu’il avait développé son propre missile hypersonique – incitant certains à se demander si Moscou avait aidé son allié du Moyen-Orient à développer l’armement sophistiqué, bien que la défense américaine les responsables ont exprimé leur scepticisme quant à l’authenticité des affirmations de Téhéran.

L’IRAN AFFIRME AVOIR CONSTRUIT UN MISSILE BALISTIQUE HYPERSONIQUE

Les missiles hypersoniques sont non seulement capables de voyager plus de cinq fois plus vite que la vitesse du son, à une vitesse de 3 800 mph, mais ils peuvent également voyager sur des trajectoires complexes, ce qui les rend difficiles à défendre, a rapporté l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les forces armées russes auraient lancé de “multiples” missiles hypersoniques en Ukraine depuis le début de la guerre, selon de hauts responsables américains de la défense, bien que l’on ne sache pas combien de missiles restent dans les stocks russes.

Le Kremlin a connu des revers importants dans ses approvisionnements en armes et sa capacité à maintenir ses lignes militaires en Ukraine, et Kyiv a connu l’une de ses plus grandes réalisations vendredi après le retrait des forces russes de la ville méridionale de Kherson.

Alors que l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont défendu l’avancement de l’Ukraine, l’ancienne officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes, Rebekah Koffler, a averti que le retrait pourrait être un piège.

ZELENSKYY D’UKRAINE DIT KHERSON ‘NÔTRE’ APRÈS LA RETRAITE RUSSE

“Les choses sont très fluides maintenant”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Les services de renseignement ukrainiens sont très capables, ayant bénéficié du soutien des États-Unis et de l’OTAN. Ils ont presque certainement prévu diverses éventualités.”

“Ce qui ne peut être exclu, c’est que les Russes aient tendu un piège et envisagent de mener une opération sous fausse bannière”, a-t-elle ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, le colonel Yurii Ihnat, a émis un ton tout aussi inquiétant samedi et a averti que la Russie pourrait envisager d’utiliser le sommet du G20 la semaine prochaine en Indonésie – lorsque les dirigeants des 20 principaux pays se réuniront pour discuter de l’économie mondiale, du climat changement et développement futur – comme une distraction pour frapper l’Ukraine.

Ihnat a souligné que la Russie a l’habitude d’employer des “provocations autour de tels jours” en référence aux attaques précédentes que le Kremlin a perpétrées lors de grands événements.