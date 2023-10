L’ancien président Dmitri Medvedev a déclaré que les troupes britanniques en Ukraine seraient des « cibles légales » devant être « impitoyablement détruites » (Photo : PA/Kremlin.ru/East2west News) Un ancien président russe a mis en garde contre la présence de soldats britanniques entraînant des troupes ukrainiennes dans le pays. L’Ukraine rapprocherait la Troisième Guerre mondiale. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et président du pays entre 2008 et 2012, a fait ces commentaires dans un article sur Telegram. Ces mesures faisaient suite à une suggestion faite par le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, selon laquelle Westminster pourrait, à un moment donné dans le futur, déployer des instructeurs militaires en Ukraine pour soutenir les forces ukrainiennes. Ceci s’ajoute à la formation déjà dispensée aux forces armées ukrainiennes en Grande-Bretagne et dans d’autres pays occidentaux. Mdevedev, dont la position et la rhétorique anti-occidentales sont peut-être les plus ferventes parmi les principaux alliés de Poutine, a répliqué et a déclaré que toute présence de troupes britanniques sur le sol ukrainien « transformerait leurs instructeurs en une cible légale pour nos forces armées… comprenant parfaitement qu’ils le seraient ». impitoyablement détruit ». Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Rishi Sunak a semblé revenir sur les commentaires de M. Shapps, qui a été nommé à son poste il y a seulement un mois. S’exprimant au début de la conférence annuelle du Parti conservateur à Manchester cet après-midi, M. Sunak a déclaré aux journalistes : « Ce que disait le secrétaire à la Défense, c’est qu’il pourrait bien être possible un jour dans le futur pour nous de faire une partie de cette formation en Ukraine. Medvedev a suggéré à plusieurs reprises que les actions de nations occidentales « complètement folles » signifiaient qu’un conflit à l’échelle mondiale « se rapprochait » (Photo : Kremlin.ru / East2west News) « Mais c’est quelque chose à long terme, pas ici et maintenant. » Il a en outre précisé qu’« aucun soldat britannique ne sera envoyé pour combattre dans le conflit actuel ». Après une visite dans une base militaire dans la plaine de Salisbury et un appel ultérieur avec le président Volodymyr Zelensky vendredi, M. Shapps a en outre appelé les entreprises de défense britanniques à intensifier leur production. Il a également suggéré que le Royaume-Uni avait l’intention d’aider l’Ukraine à devenir membre de l’OTAN. M. Shapps a ajouté : « Je parlais d’un éventuel rapprochement de la formation et également de l’Ukraine. « En particulier dans l’ouest du pays, je pense que l’opportunité est désormais d’apporter davantage de choses dans le pays, et pas seulement de formation. Nous voyons par exemple BAE se lancer dans la fabrication dans le pays. J’ai hâte de voir d’autres entreprises britanniques faire leur part en faisant la même chose. Dans son article sur Telegram, Mdevedev a ajouté que les usines allemandes produisant des missiles Taurus pourraient également constituer une cible si ces munitions arrivaient à Kiev.



Rishi Sunak a semblé revenir sur les commentaires de Grant Shapps plus tôt dans la journée lors de la conférence du Parti conservateur à Manchester (Photo : PA) Il a écrit : « Ils disent que cela est conforme au droit international. Eh bien, dans ce cas, des frappes contre les usines allemandes où sont fabriqués ces missiles seraient également en totale conformité avec le droit international. «Ces abrutis nous poussent activement vers une Troisième Guerre mondiale.» Plus: Tendance

Les commentaires de l'ancien président font écho aux avertissements similaires qu'il a faits dans le passé. Plus tôt en juillet, il a suggéré que les actions de nations occidentales « complètement folles » signifiaient qu'un conflit à l'échelle mondiale « se rapprochait ».

