La Russie cible le port ukrainien clé d’Odessa sur la mer Noire, un jour après l’arrêt de l’accord d’exportation de céréales

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces ukrainiennes ont abattu des dizaines de drones explosifs et six missiles de croisière lors d’une attaque russe avant l’aube sur le port d’Odessa mardi, ont annoncé les autorités ukrainiennes, un jour après que Moscou a rompu un accord qui avait permis à Kiev pour expédier des approvisionnements vitaux en céréales depuis la ville de la mer Noire pendant la guerre.

Les Russes ont d’abord cherché à épuiser les défenses aériennes de l’Ukraine avec les drones, puis ont ciblé Odessa avec six missiles de croisière Kalibr, a déclaré le Commandement sud de l’armée ukrainienne.

Les six missiles et les 25 drones ont été abattus par les défenses aériennes dans la région d’Odessa et d’autres régions du sud, mais leurs débris et leurs ondes de choc ont endommagé certaines installations portuaires et quelques bâtiments résidentiels, blessant un homme âgé à son domicile, ont indiqué des responsables.

Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré que l’attaque montrait que le Kremlin était prêt à mettre en danger la vie de millions de personnes dans le monde qui ont besoin d’exportations de céréales ukrainiennes. La faim est une menace croissante en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et les prix élevés des denrées alimentaires ont poussé davantage de personnes dans la pauvreté.

« Le monde doit réaliser que l’objectif de la Fédération de Russie est la faim et le meurtre », a déclaré Yermak. « Ils ont besoin de vagues de réfugiés. Ils veulent affaiblir l’Occident avec ça.

Les Nations unies et les alliés occidentaux de l’Ukraine ont critiqué Moscou pour avoir interrompu l’Initiative céréalière de la mer Noire, affirmant qu’elle mettait de nombreuses vies en danger.

Le Kremlin a déclaré que l’accord serait suspendu jusqu’à ce que les demandes de Moscou de lever les restrictions sur les exportations de produits alimentaires et d’engrais russes vers le monde soient satisfaites.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi que ses forces avaient déjoué une attaque ukrainienne contre la Crimée occupée à l’aide de 28 drones.

Le ministère a déclaré que 17 des drones attaquants ont été abattus par les défenses aériennes et 11 autres ont été bloqués par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés. Il a dit qu’il n’y avait pas eu de dégâts ni de victimes.

L’attaque signalée est survenue un jour après que le Kremlin a accusé l’Ukraine d’avoir percuté un pont en Crimée qui relie la Russie à la Crimée annexée à Moscou et constitue une voie d’approvisionnement clé pour les forces du Kremlin pendant la guerre.

Felipe Dana, Associated Press