La Russie cible la ville d’Odessa avec des missiles et des drones ; L’Ukraine dit qu’elle les a tous abattus

La Russie a lancé trois séries distinctes de frappes de drones et de missiles contre la ville portuaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine.

Les responsables l’ont confirmé lundi, bien que l’armée de l’air ukrainienne ait effectivement intercepté toutes les munitions aéroportées utilisées lors de ces assauts nocturnes.

Odessa est constamment la cible des actions de la Russie depuis la fin d’un accord vital en temps de guerre visant à protéger les importantes exportations de céréales de l’Ukraine.

La chute de débris des 15 drones Shahed et l’interception de huit missiles Kalibr ont endommagé un immeuble résidentiel, un supermarché et un dortoir d’un établissement d’enseignement de la ville, a déclaré le gouverneur d’Odessa, Oleh Kiper.

Deux employés du supermarché ont été hospitalisés, a déclaré Kiper. La vidéo a montré un énorme incendie dans le magasin pendant la nuit et, le lendemain, l’épave carbonisée et mutilée du grand bâtiment.

Pendant ce temps, le ministère néerlandais de la Défense a déclaré avoir dépêché deux avions de combat F-16 tôt lundi lorsque deux bombardiers russes ont été suivis en vol vers l’espace aérien des Pays-Bas.

« Cela n’arrive pas souvent, mais l’incident d’aujourd’hui démontre l’importance d’un déploiement rapide », a déclaré le ministère. « Les F-16 sont en attente 24 heures sur 24 et peuvent décoller en quelques minutes et intercepter un avion non identifié. »

Des F-16 danois ont identifié les avions russes volant dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Baltique, mais les bombardiers ne sont pas entrés dans l’espace aérien danois, a indiqué l’armée de l’air danoise.

Des avions de combat britanniques et allemands ont été dépêchés à la mi-mars pour intercepter un avion russe volant à proximité de l’espace aérien estonien, ont déclaré des responsables à l’époque. La veille, les États-Unis avaient déclaré qu’un avion de chasse russe avait percuté un drone de surveillance américain au-dessus de la mer Noire.

La Russie a insisté sur le fait que ses avions de combat n’avaient pas touché le drone MQ-9 Reaper, arguant que le drone avait manœuvré brusquement et s’était écrasé dans l’eau. Les incidents consécutifs ont soulevé des inquiétudes concernant les affrontements aériens près de la Russie et de l’Ukraine

Les forces du Kremlin ont battu Odessa depuis que la Russie a rompu le mois dernier un accord de guerre pour protéger les exportations cruciales de céréales de l’Ukraine. Les attaques russes semblent viser des installations de transport de céréales et également la destruction de sites historiques ukrainiens chéris.

L’accord historique négocié par l’ONU et la Turquie a permis aux céréales de reprendre l’acheminement de l’Ukraine vers les pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie et d’aider à réduire la menace de la faim.

La Russie a depuis déclaré de vastes zones de la mer Noire dangereuses pour la navigation. Dimanche, un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un cargo dans le sud-ouest de la mer Noire.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le navire se dirigeait vers le nord en direction du port ukrainien d’Izmail sur le Danube. Les forces russes ont tiré des coups de feu avec des armes légères automatiques pour forcer le navire à s’arrêter, a indiqué le ministère sur Telegram.

Le bureau présidentiel ukrainien a rapporté lundi qu’au moins huit civils avaient été tués et 23 autres blessés en Ukraine entre dimanche et lundi matin.