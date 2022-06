La Russie cible la première dame Jill Biden, sa fille avec une nouvelle vague de sanctions

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a élargi sa “liste d’arrêt” des sanctions pour inclure la première dame Jill Biden et sa fille mardi.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que cette décision était “une réponse aux sanctions américaines de plus en plus étendues contre des personnalités politiques et publiques russes”. Les sanctions visent la première dame et la première fille, Ashley Biden, ainsi que 23 autres personnes, dont le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell.

La Russie a fait face à de lourdes sanctions de la part des États-Unis et de leurs alliés en raison de son invasion continue de l’Ukraine.

Les sanctions ont ciblé la famille de Poutine ainsi que son équipe d’oligarques, saisissant des actifs appartenant à la Russie à travers le monde.

Les sanctions occidentales ont poussé de nombreuses entreprises internationales à se retirer de Russie. Certaines entreprises ont choisi de quitter le pays pour des raisons humanitaires.

Près de 1 000 entreprises ont interrompu ou limité leurs opérations en Russie depuis que le pays a commencé son invasion de l’Ukraine en février, selon un analyse de l’Université de Yale .

La pression est montée aux entreprises internationales de couper les liens avec la Russie dans la mesure du possible, au-delà du simple respect des sanctions.

Le barrage de sanctions n’a laissé que l’industrie pétrolière et gazière russe largement indemne, bien qu’elle soit également menacée.