La Russie cible la nourriture et l’eau pour affamer les Ukrainiens, selon un rapport international

WASHINGTON – Les forces d’occupation russes en Ukraine ont utilisé des tactiques de famine contre les civils en ciblant les lignes de ravitaillement, les récoltes agricoles et les infrastructures hydrauliques, selon une équipe d’avocats internationaux aidant Kiev à enquêter sur des crimes de guerre présumés.

Les enquêteurs ont concentré leurs efforts sur la ville de Tchernihiv, qui a été assiégée pendant un peu plus de deux mois avant que les troupes russes ne soient expulsées de la ville du nord de l’Ukraine.

Catriona Murdoch, avocate et spécialiste des crimes liés à la famine, a décrit Tchernihiv comme « la pointe de l’iceberg en [Russian President Vladimir] Le plan calculé de Poutine pour terroriser, subjuguer et tuer le peuple ukrainien. »

Le nouveau rapport, qui a mis six mois à se rassembler et a été publié jeudi, détaille les frappes russes de routine dans des zones concentrées où les civils se sont rassemblés pour recevoir de l’aide humanitaire et des vivres.

« Je pense que notre conclusion à ce stade est que nous pensons que cela constituerait certainement une violation du droit international humanitaire », a déclaré Murdoch, associé et responsable du portefeuille de la famine au cabinet d’avocats international des droits de l’homme, Global Rights Compliance, à CNBC.

« Plus nous avons rassemblé et analysé d’informations, plus nous pouvons en dire avec confiance », a ajouté Murdoch, qui dirige une équipe de justice mobile, un groupe d’avocats et d’enquêteurs internationaux soutenant le bureau du procureur général d’Ukraine dans les crimes de famine.

Les équipes mobiles de justice sont une composante du Groupe consultatif sur les atrocités criminellesqui est financé par le Département d’État américain, l’Union européenne et le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni.

Le Kremlin a précédemment nié que ses forces commettent des crimes de guerre ou ciblent délibérément des civils et des infrastructures critiques connexes. L’ambassade de Russie à Washington, DC, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

En savoir plus: Au moins 20 centres de torture à Kherson ont été directement financés par le Kremlin, selon des avocats internationaux dans un nouveau rapport

Le rapport détaille un incident de ce type survenu le matin du 16 mars 2022, devant un supermarché, qui a entraîné la mort d’au moins 20 civils.

Selon le rapport, environ 90 personnes faisaient la queue près de l’épicerie Soyouz lorsqu’un explosif à large portée a explosé. Soyouz, selon les avocats, était connu comme un lieu de collecte des livraisons de pain si le magasin était fermé.

Les avocats ont identifié des systèmes d’armes d’artillerie lourde qui auraient pu être utilisés lors de l’attaque Soyouz et ont trouvé des preuves que des drones russes opéraient dans la région et auraient pu fournir des images pour diriger les tirs russes.

Des attaques ultérieures ont eu lieu dans des hôpitaux voisins « affectant considérablement les alimentations électriques et créant ainsi des circonstances difficiles pour soigner les blessés ou les mourants », selon le rapport.

Les avocats et les enquêteurs ont également découvert que les infrastructures liées à l’approvisionnement en eau de Tchernihiv étaient visées par des bombardements aériens.

Ailleurs en Ukraine, les enquêteurs ont découvert que les forces russes donnaient la priorité au vol des récoltes et à la destruction des machines agricoles.

Murdoch, qui est récemment revenue de Tchernihiv, a ajouté qu’elle était convaincue que les auteurs pouvaient être identifiés.