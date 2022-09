La Russie cherche une fin rapide au conflit ukrainien – Turquie

La situation actuelle est un “gros problème”, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan

Le président russe Vladimir Poutine souhaite voir une conclusion rapide du conflit en Ukraine, a déclaré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une interview accordée à l’émission PBS NewsHour.

Erdogan a dit qu’il tenait “de longues réunions avec Poutine en Ouzbékistan” lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) la semaine dernière.

“J’ai réalisé qu’ils essayaient en fait de terminer cela le plus tôt possible. Cette situation est un gros problème », a déclaré le dirigeant turc, faisant référence au conflit en Ukraine.

Erdogan, qui se trouve à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU, a déclaré qu’il souhaitait que Poutine et le président ukrainien Vladimir Zelensky se parlent directement, afin de trouver une solution au conflit, qui dure depuis fin février.

« Nous avons une volonté persistante de rassembler ces leaders. Réunissons-les. Je veux tout entendre d’eux. Nous n’avons pas encore réussi, mais je ne suis pas sans espoir. il a déclaré.

Le président turc a affirmé avoir dit à la fois à Poutine et à Zelensky qu’une fin négociée des combats était nécessaire parce que “personne ne gagnera à la fin de la journée.”

Le Kremlin a déclaré plus tôt que les dirigeants russes et ukrainiens ne devraient se rencontrer que pour signer des accords concrets préparés pour eux par leurs négociateurs.

La Turquie a maintenu des contacts avec Moscou et Kiev tout au long des hostilités. Il a condamné l’usage de la force par la Russie, mais a en même temps refusé de se joindre aux sanctions internationales contre Moscou et a continué à traiter avec le pays. Ankara a également été impliquée dans l’accord négocié par l’ONU pour permettre l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens, conclu entre la Russie et l’Ukraine en juillet.

La Russie s’est récemment plainte que la partie de l’accord, qui appelle à la suppression des obstacles aux expéditions de ses produits alimentaires, n’ait pas été respectée par les pays occidentaux.