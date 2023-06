La Russie cherche le calme après une mutinerie avortée, l’Occident voit des fissures dans le pouvoir de Poutine

Lundi a été déclaré jour chômé à Moscou pour laisser le temps aux choses de se régler.

La confusion suscitée par les événements extraordinaires du week-end a laissé les gouvernements, à la fois amis et hostiles à la Russie, à la recherche de réponses.

Les alliés occidentaux évaluent comment le président Vladimir Poutine pourrait réaffirmer son autorité et ce que cela pourrait signifier pour la guerre en Ukraine.

La Russie a cherché à rétablir le calme lundi après une mutinerie avortée des mercenaires du groupe Wagner au cours du week-end, tandis que les alliés occidentaux ont évalué comment le président Vladimir Poutine pourrait réaffirmer son autorité et ce que cela pourrait signifier pour la guerre en Ukraine.

Mettant fin à leur courte mutinerie, les combattants de Wagner ont stoppé leur avance rapide sur Moscou, se sont retirés de la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, et sont retournés dans leurs bases samedi soir dans le cadre d’un accord qui garantissait leur sécurité. Leur commandant, Yevgeny Prigozhin, déménagerait en Biélorussie dans le cadre de l’accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Lundi a été déclaré jour chômé à Moscou pour laisser le temps aux choses de se régler, et il y avait peu de preuves d’une sécurité accrue dans la capitale dimanche soir.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, l’une des principales cibles de la colère de Prigozhin, a rendu visite aux troupes russes impliquées dans l’opération militaire en Ukraine, a rapporté lundi l’agence de presse publique RIA, sans fournir de détails sur quand et où.

Mais Poutine, qui détient le pouvoir depuis plus de deux décennies, n’a toujours pas commenté publiquement depuis la désescalade de l’un des plus grands défis à son régime.

La confusion suscitée par les événements extraordinaires du week-end a laissé les gouvernements, à la fois amis et hostiles à la Russie, chercher à tâtons des réponses à ce qui pourrait se passer ensuite dans le pays avec le plus grand arsenal nucléaire du monde.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a suggéré que la tourmente pourrait prendre des mois à se produire.

« Nous avons vu plus de fissures émerger dans la façade russe », a déclaré dimanche Blinken à l’émission « Meet the Press » de NBC.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, s’est entretenu dimanche à Pékin. Il n’était pas clair si sa visite chez l’allié le plus puissant de la Russie avait été précipitée par la mutinerie de Wagner.

« La partie chinoise a exprimé son soutien aux efforts des dirigeants de la Fédération de Russie pour stabiliser la situation dans le pays suite aux événements du 24 juin et a confirmé son intérêt à renforcer la cohésion et la poursuite de la prospérité de la Russie », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. a dit.

La réponse de la Chine a été typiquement mesurée. Il s’est porté garant du soutien aux efforts de la Russie pour maintenir la stabilité nationale, qualifiant la tension d' »affaires intérieures » de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a discuté des événements en Russie lors d’appels téléphoniques séparés avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Biden et Trudeau ont tous deux exprimé leur soutien à l’Ukraine alors qu’elle poursuit une contre-offensive pour récupérer le territoire saisi par la Russie, selon des déclarations officielles.

« Le monde doit faire pression sur la Russie jusqu’à ce que l’ordre international soit rétabli », a déclaré Zelenskiy sur Twitter.

La télévision d’État a déclaré que Poutine assisterait à une réunion du Conseil de sécurité russe cette semaine, sans donner plus de détails, et l’agence de presse biélorusse Belta a déclaré que Poutine et Loukachenko se sont à nouveau parlé dimanche, après au moins deux appels samedi.

Dans une allocution télévisée alors que les événements se déroulaient samedi, Poutine a déclaré que la rébellion menaçait l’existence même de la Russie, jurant de punir ceux qui étaient derrière la révolte et établissant des parallèles avec le chaos de 1917 qui a conduit à la révolution bolchevique.

« Le mythe de l’unité de la Russie de Poutine est révolu (…) C’est le résultat inévitable lorsque vous soutenez et financez une légion de mercenaires », a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, cité par le journal italien Il Messaggero.

Dans le cadre de l’accord, négocié samedi soir, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’une affaire pénale contre Prigozhin pour mutinerie armée serait abandonnée, Prigozhin déménagerait en Biélorussie et que les combattants de Wagner qui se seraient ralliés à sa cause ne feraient face à aucune action, en reconnaissance de leur passé. service à la Russie.

Prigozhin, 62 ans, a été vu samedi soir en train de quitter le quartier général militaire du district de Rostov dans un véhicule utilitaire sport. Son sort depuis n’était pas connu.

Un policier patrouille sur une Place Rouge vide à Moscou, le 25 juin 2023. Natalia Kolesnikova/AFP

Ancien allié de Poutine et ancien condamné dont les forces ont mené les batailles les plus sanglantes de la guerre de 16 mois en Ukraine, Prigozhin a déclaré que sa décision d’avancer sur Moscou visait à éliminer les commandants russes corrompus et incompétents qu’il accuse d’avoir bâclé la guerre.

Ce mois-ci, Prigozhin a défié les ordres de placer ses troupes sous le commandement du ministère de la Défense. Il a lancé la rébellion vendredi après avoir allégué que l’armée avait tué certains de ses hommes lors d’une frappe aérienne. Le ministère de la Défense a nié cela.

Dans des extraits d’une interview diffusée dimanche par la télévision d’État russe qui semble avoir été enregistrée avant la mutinerie, Poutine a déclaré qu’il accordait la priorité absolue au conflit en Ukraine.

L’agence de presse russe TASS a rapporté lundi que 30 positions d’artillerie ukrainiennes et 20 équipages de mortiers avaient été réprimés lors de combats près de Lyman, une ville de la région de Donetsk. L’armée russe, selon RIA, a également démenti les allégations ukrainiennes selon lesquelles des avancées auraient été faites sur les flancs de Bakhmut, la ville que les combattants de Wagner ont aidé la Russie à prendre en mai.

Donnant son tour d’horizon quotidien du matin lundi, l’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes avaient mené des opérations infructueuses autour de Bakhmut.

Les forces ukrainiennes ont récupéré quelque 130 kilomètres carrés (50 miles carrés) le long de la ligne de front sud depuis le début de leur contre-offensive, mais il y a eu peu de changements significatifs au cours de la semaine dernière, a déclaré lundi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, à la chaîne de télévision nationale.

Serhiy Nayev, commandant des forces conjointes ukrainiennes, a répondu à des informations spéculatives selon lesquelles des combattants Wagner pourraient être déplacés en Biélorussie pour attaquer l’Ukraine par le nord.

« Si cela se produit et que l’ennemi tente de franchir la frontière de l’État, ce ne sera rien d’autre qu’un suicide pour eux », a déclaré Nayev dans un message sur le compte Telegram de l’armée.