La Russie cherche à réintégrer le Conseil des droits de l’homme de l’ONU | Nouvelles du monde

La Russie veut réintégrer le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (Photo : Getty) La Russie cherche à réintégrer le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC) après avoir été expulsée de l’organisation en avril dernier à la suite de son invasion de l’Ukraine. Le Conseil a expulsé la Russie après avoir convoqué une session d’urgence l’année dernière, les responsables affirmant que cette décision signalait la « ferme censure de la communauté internationale à l’égard des actions agressives de Moscou envers un État voisin ». Mais les diplomates russes cherchent désormais à faire réélire leur pays au conseil pour un nouveau mandat de trois ans. Le vote, qui doit avoir lieu le mois prochain, sera considéré comme un test clé pour la position internationale de la Russie après plus de 18 mois d’isolement sur la scène internationale.



Le Conseil a expulsé la Russie en avril 2022 suite à son invasion de l’Ukraine (Photo : Reuters) Dans un document exposant leur position, vu par la BBCMoscou a promis de trouver des « solutions adéquates aux questions relatives aux droits de l’homme » et a affirmé que cela empêcherait le Conseil de devenir un « instrument au service des volontés politiques d’un groupe de pays » – une référence indirecte à l’Occident. Basé à Genève, le CDHNU compte 47 membres, chacun élu pour un mandat de trois ans. Les prochaines élections, prévues le 10 octobre, verront la Russie rivaliser avec l’Albanie et la Bulgarie pour les deux sièges du conseil réservés aux pays d’Europe centrale et orientale. Les diplomates affirment que la Russie cherche à restaurer sa crédibilité internationale après avoir été accusée de violations des droits de l’homme, de crimes de guerre et de génocide en Ukraine. Plus : Tendances

Les dernières allégations, présentées lundi au CDHNU, ont fourni de nouvelles preuves que la Russie s’est livrée à des actes de torture, à des viols et à des attaques contre des civils ukrainiens. Plus tôt ce mois-ci, un rapport de trois groupes de campagne – UN Watch, la Fondation des droits de l’homme et le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme – a conclu que la Russie n’était « pas qualifiée » pour devenir membre du CDH. « Réélire la Russie au Conseil maintenant, alors que sa guerre contre l’Ukraine est toujours en cours, serait contre-productif pour les droits de l’homme et enverrait le message que l’ONU n’est pas sérieuse lorsqu’il s’agit de tenir la Russie pour responsable de ses crimes en Ukraine », le rapport dit. Les élections seront considérées comme un test de la position internationale de la Russie (Photo : Getty) David Lammy, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, a déclaré que la Russie avait commis des atrocités en Ukraine, que son dirigeant avait été inculpé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale et qu’il avait fait preuve d’un mépris total pour la Charte des Nations Unies. « L’idée selon laquelle la Russie pourrait revenir au Conseil des droits de l’homme est un affront au concept même des droits de l’homme et un dangereux retour en arrière qui nuirait à sa crédibilité », a-t-il déclaré. « Le gouvernement devrait travailler intensivement avec les pays qui se sont abstenus dans le passé pour faire valoir que les valeurs essentielles de l’ONU doivent être respectées. » Lors du vote précédent, 93 membres de l’Assemblée générale de l’ONU avaient voté en faveur de l’exclusion de la Russie du Conseil, 24 contre et 58 s’étaient abstenus. Dans sa prise de position, la Russie accuse « les États-Unis et leurs alliés » de les avoir privés de leur adhésion. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

