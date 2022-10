La Russie cherche à priver les Ukrainiens d’eau et d’électricité

L’Ukraine a été confrontée à une série d’attaques de missiles russes sur son infrastructure énergétique cette semaine, provoquant une perte généralisée d’approvisionnement en eau et en électricité, endommageant son réseau de communication et provoquant des pannes d’électricité dans les villes du pays.

Ils ont touché des centaines de milliers d’Ukrainiens et on craint que de telles attaques, et la probabilité que la Russie continue de cibler des infrastructures critiques, ne laissent les civils très vulnérables à l’approche de l’hiver.

“Les derniers chiffres dont nous disposons indiquent qu’environ 30% des infrastructures énergétiques de l’Ukraine ont été endommagées et le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour que tout soit rapidement restauré”, a déclaré à CNBC Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov. Mercredi.

“Avec l’arrivée de l’hiver, de telles attaques pourraient présenter de graves risques pour la population civile”, a-t-il ajouté.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans plusieurs régions d’Ukraine plus tôt cette semaine, les services d’urgence et les autorités régionales devant faire face aux morts, aux dégâts et aux destructions causés par les frappes russes sur Kyiv au nord, la grande ville de Lviv à l’ouest, Zaporizhzhia au sud et le Donbass à l’est.

Les frappes de la Russie ont été largement considérées comme des représailles à la suite d’une explosion qui a endommagé son précieux pont du détroit de Kertch, reliant le continent russe à la Crimée (qu’elle a illégalement annexé en 2014) et utilisé pour approvisionner ses troupes dans le sud de l’Ukraine.

Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais cela n’a pas empêché Moscou d’infliger une série de frappes sur des infrastructures critiques et des cibles civiles, notamment des bâtiments résidentiels, des centres éducatifs et d’autres espaces publics, bien qu’il ait nié qu’il visait de tels endroits.

Lors du seul bombardement russe de lundi, 10 centrales thermiques et 19 sous-stations électriques ont été endommagées ainsi que 54 bâtiments résidentiels, selon le ministre ukrainien des Communautés et du Développement du territoire, Oleksii Chernyshov.