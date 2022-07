La Russie cherche à annexer l’est et le sud de l’Ukraine plus tard cette année, selon les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

La Maison Blanche a doublé mardi son affirmation selon laquelle la Russie tentera d’annexer un territoire ukrainien supplémentaire, avertissant que Moscou a l’intention de revendiquer comme ses propres vastes étendues de l’est et du sud du pays un peu plus tard cette année. “La Russie commence à déployer une version de ce que vous pourriez appeler un” manuel d’annexion “”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, citant ce qu’il a appelé “de nombreuses preuves” recueillies par les services de renseignement occidentaux et déjà “dans le domaine public” indiquant que le président Vladimir Poutine veut prendre Kherson, Zaporizhzhia et la région du Donbass “en violation directe de la souveraineté de l’Ukraine”.

“Premièrement, ces agents mandataires organiseront des référendums fictifs sur l’adhésion à la Russie. Ensuite, la Russie utilisera ces référendums fictifs comme base pour tenter de revendiquer l’annexion du territoire ukrainien souverain », a déclaré Kirby aux journalistes lors du point de presse de la Maison Blanche mardi. Kirby a ajouté que les référendums “auront lieu plus tard cette année, éventuellement en conjonction avec les élections régionales russes”.

Le Kremlin examine activement des “plans détaillés”, a-t-il déclaré.

La Russie a affiné son « manuel d’annexion » en 2014, lorsqu’elle a occupé la péninsule de Crimée et l’a soumise à un référendum, plaçant ainsi la région sous la domination russe. Il reste une partie de facto de la Russie, malgré les efforts de la communauté internationale pour condamner et punir Moscou pour cette décision.

Poutine n’a jamais tenté une action similaire avec les parties des régions de Donetsk et de Louhansk qui sont tombées sous le contrôle des séparatistes pro-russes lors de violents combats dans le Donbass qui ont suivi l’annexion de la Crimée. Mais Kirby a déclaré que la Russie se préparait à une telle accaparement des terres, et le faisait avec une urgence accrue alors qu’elle enfonce lentement son occupation plus profondément dans le territoire ukrainien.

Il a cité des exemples de Moscou installant des banques russes et établissant le rouble comme monnaie officielle, forçant les résidents à demander la citoyenneté et les passeports russes, installant des loyalistes en tant que fonctionnaires du gouvernement régional et contrôlant les tours de diffusion, Internet et d’autres infrastructures de télécommunications pour assurer un contrôle complet de les informations que reçoivent les habitants.

Les États-Unis et leurs partenaires ont réagi à certaines de ces mesures en sanctionnant certains des gouverneurs locaux et régionaux que la Russie a installés pour gérer les territoires qu’elle a occupés. Kirby a promis mardi que Washington “ne permettra pas” qu’une annexion “reste incontestée ou impunie”, promettant que “la Russie fera face à des sanctions supplémentaires et deviendra encore plus un paria mondial qu’elle ne l’est actuellement”.

Les États-Unis, le Canada, l’Europe et d’autres alliés ont frappé la Russie avec des sanctions record qui ont eu un impact sur l’économie nationale. Mais les exportations énergétiques continues de Moscou, associées aux prix élevés du pétrole et du gaz, ont contribué à atténuer le coup que Washington espérait infliger.

Kirby a déclaré que les États-Unis “continueraient à fournir à l’Ukraine des niveaux historiques d’assistance en matière de sécurité”, prévoyant un programme d’aide militaire supplémentaire qui devrait être annoncé plus tard cette semaine. Le paquet comprendra davantage de systèmes d’artillerie à longue portée et de munitions, a déclaré Kirby, prédisant que de telles armes aideraient les résistants ukrainiens à “reprendre ce territoire” que la Russie cherche à annexer.

On ne sait pas si les États-Unis enverront à l’Ukraine les systèmes les plus puissants qu’ils ont demandés – ou révoqueront leur exigence que le gouvernement de Kyiv n’utilise pas de systèmes de roquettes avancés pour frapper le territoire russe. L’administration a cherché à imposer ces conditions par crainte que les contre-attaques sur le sol russe soient interprétées par Moscou comme une escalade et provoquent une réaction que l’Occident espère éviter.

Devrait La Russie revendique certaines parties de l’Ukraine, cela pourrait forcer un moment de jugement pour les États-Unis, selon les observateurs.

« Je n’ai jamais compris ce message selon lequel dans le contexte de la guerre, la victime de la guerre n’a pas le droit de riposter contre l’agresseur. Bien sûr, ils ont le droit de riposter », a déclaré Alina Polyakova, présidente et directrice générale du Centre d’analyse des politiques européennes. “Il est évidemment dans le droit de l’Ukraine de continuer à essayer de reprendre ces territoires, car ce sont des territoires occupés, et j’espère que nous ne les traiterons pas comme la Russie et que nous essaierons ensuite d’empêcher l’Ukraine de lancer des contre-offensives.”

Polyakova a noté que ce qui s’est passé en Crimée suggère tout territoire supplémentaire que la Russie pourrait annexer pourrait également faire l’objet de sanctions plus occidentales.