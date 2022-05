La Russie célébrera le Jour de la Victoire sans victoire en Ukraine

À l’ombre du Kremlin, au milieu d’une guerre, la Russie se prépare pour un défilé – une célébration du Jour de la Victoire, mais sans victoire en Ukraine à célébrer.

Des photos et des vidéos montrent des milliers de soldats, retirés des combats dans les champs boueux d’Ukraine, marchant intelligemment avec des fusils polis et des gants blancs lors des répétitions de ce week-end. Des chars et des missiles capables de transporter des ogives nucléaires traversent la Place Rouge de Moscou. Des avions de combat supersoniques et des bombardiers stratégiques volent en formation au-dessus.

Il y a même une apparition inquiétante du soi-disant avion « apocalyptique » de Moscou prévu. Le centre de commandement high-tech et le véhicule d’escapade conçus pour éloigner les hauts gradés russes en cas de guerre nucléaire.

Organisé presque chaque année depuis 1945, le défilé du 9 mai marque la victoire de l’Armée rouge soviétique sur l’Allemagne nazie dans ce que l’on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique.

Tous les yeux sur Poutine

Cette année en particulier, il en est venu à symboliser beaucoup plus. C’est désormais “une pierre angulaire du récit de la grandeur, de l’héroïsme et du sacrifice de la Russie”, a déclaré Kataryna Wolczuk, chercheuse associée au programme Russie et Eurasie à la Chatham House de Londres.

Mais s’il s’agit d’une démonstration de puissance du président russe Vladimir Poutine visant des adversaires en Ukraine et en Occident, la question est : que va-t-il faire ?

Certains s’attendent à une déclaration de guerre officielle, élargissant ce que la Russie a jusqu’à présent appelé une “opération spéciale” et conduisant à une mobilisation nationale pour envoyer beaucoup plus de soldats. D’autres prédisent que Poutine pourrait recourir à des coups de sabre nucléaires avec des menaces ouvertes d’utiliser l’arsenal russe s’il est poussé trop loin.

Comme beaucoup d’autres, l’ancien rédacteur de discours de Poutine attend une annonce dramatique.

“Tout le monde s’attend à ce que quelque chose se passe [on 9 May]à la fois les ennemis de Poutine et ses partisans”, a déclaré Abbas Gallyamov, qui est maintenant consultant politique au Foreign Policy Research Institute, basé aux États-Unis, à BBC News.

“Ces attentes ont créé un vide qui doit être comblé. Si ce n’est pas le cas, Poutine perdra politiquement.”

Ce qu’on dit aux Russes

L’audience nationale de Poutine se fait dire que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui en est maintenant à son troisième mois, est une autre sorte de “Grande Guerre patriotique”, en termes de “libération de l’Europe et de résistance au fascisme en Ukraine”, a déclaré Wolczuk.

Le message politique travaille sur de nombreux Russes, explique Ian Garner, auteur d’un prochain livre sur la mythologie autour de la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale et expert en propagande russe.

Alors qu’il surveille les émissions d’État russes et les médias sociaux depuis Kingston, en Ontario, il voit l’opinion nationale se “durcir” au cours des dernières semaines. Les voix fortes et pro-guerre deviennent de plus en plus “enragées et ferventes” pour voir l’Ukraine s’effondrer et préconisent l’effacement complet du pays, tandis que la censure fait taire les opinions opposées, a déclaré Garner.

Des avions de guerre russes survolent la Place Rouge laissant des traînées de fumée aux couleurs du drapeau national lors d’une répétition générale du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine devrait prononcer un discours, qui pourrait révéler ses prochaines actions en Ukraine. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Pourtant, même avec ce soutien public apparent à l’invasion – alors même que la Place Rouge résonne avec des fanfares optimistes et des cris patriotiques de « hourra » des soldats qui s’entraînent pour le défilé de demain – Poutine a un sérieux problème.

Son armée ne livre pas le genre de victoire rapide et décisive attendue d’une superpuissance autoproclamée, même après une réinitialisation de mi-guerre qui a vu Moscou abandonner son attaque infructueuse contre Kiev et repositionner les troupes se concentrer sur les régions orientales et méridionales jugées plus faciles à conquérir.

“C’est un échec spectaculaire de la part de l’armée russe”, a déclaré D. Michael Day, un lieutenant-général à la retraite des Forces armées canadiennes qui a suivi de près ce conflit.

La défense féroce de l’Ukraine

Day, un ancien commandant de la force d’opérations spéciales d’élite, la Force opérationnelle interarmées 2 (JTF2), estime que la Russie a jeté environ les deux tiers de ses forces terrestres dans cette invasion, y compris ses meilleures unités. Mais il dit qu’il a été contrecarré par des lacunes : une pénurie de troupes bien formées et d’équipements fonctionnels, un manque de coordination entre les forces aériennes et terrestres et des lignes de ravitaillement mal conçues et insuffisantes. Un nombre étonnamment élevé de ses généraux et autres commandants ont été tué .

Un homme passe devant une représentation artistique de Poutine par Kriss Salmanis de Lettonie devant l’ambassade de Russie à Bucarest, en Roumanie, le 29 avril. On s’inquiète de ce que Poutine pourrait faire pour montrer la force de son pays alors qu’il continue de lutter contre son invasion de l’Ukraine . (Vadim Ghirda/Associated Press)

Les forces ukrainiennes ont opposé une “opposition farouche, certainement inattendue de la part des Russes”, a-t-il déclaré. Il attribue une partie de cela aux années d’entraînement des soldats ukrainiens reçus du Canada et d’autres partenaires de l’OTAN.

En conséquence, “les Russes sont revenus, très franchement, à des tactiques très grossières et peu sophistiquées qui sont essentiellement :” Nous ne pouvons pas vous battre militairement, par conséquent, nous allons réduire votre pays en poussière “”, a déclaré Day.

Des dizaines voire des centaines de milliers de civils ont été tués dans des attaques russes qualifiées de génocide, notamment dans des villes comme Bucha et Marioupol .

Mais Day dit que les options de Poutine sont limitées s’il veut inverser cette guerre, et une mobilisation générale russe serait une mauvaise idée.

Si les forces russes donnent le meilleur d’elles-mêmes, a-t-il dit, encombrer le champ de bataille avec des réserves mal préparées est “absurde… une pression supplémentaire sur le système”.

“C’est un signe de désespoir qu’une armée de la taille de la Russie ait besoin d’activer les réserves pour tenter de vaincre une armée de la taille de l’Ukraine”, a déclaré Day.

Poutine mobilisera-t-il des armes de destruction massive ?

Poutine a laissé entendre qu’il pourrait utiliser des armes de destruction massive russes, y compris le plus grand arsenal d’ogives nucléaires au monde, estimé à 5 977.

“Nous avons tous les outils pour cela, des choses que personne d’autre ne peut se vanter d’avoir maintenant”, a déclaré Poutine il y a deux semaines. “Et nous ne nous vanterons pas, nous les utiliserons si nécessaire. Et je veux que tout le monde le sache.”

Des véhicules d’artillerie russes roulent lors d’une répétition générale du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou samedi. Le défilé est censé être l’occasion de montrer la force du pays, mais une telle image a été remise en cause par les échecs militaires russes en Ukraine. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Pavel Podvig, chercheur principal à l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement à Genève, n’est pas si sûr que Moscou soit prête à utiliser des armes nucléaires.

Il dit que des armes nucléaires encore plus petites, dites “tactiques”, causent trop de dommages collatéraux sans pouvoir anéantir tout ce que les forces russes pourraient affronter – une colonne de chars, une artillerie largement dispersée ou de petites escouades de soldats avec des lanceurs de missiles portables, par exemple.

“Ce n’est tout simplement pas le genre de guerre où les armes nucléaires, avec toute la puissance de feu dont elles disposent réellement, pourraient changer quoi que ce soit sur le champ de bataille”, a-t-il déclaré.

L’utilisation de telles armes contre des civils dans un seul et même acte destructeur pourrait “briser la volonté de l’État” de continuer à se battre, a-t-il dit, mais cela nécessiterait un niveau de désespoir beaucoup plus élevé de la part de la Russie.

“Ce seuil est assez élevé. J’espère que cela signifie que nous ne sommes pas aussi proches de l’utilisation du nucléaire qu’il n’y paraît parfois”, a déclaré Podvig.

Poutine fera-t-il une déclaration de guerre officielle ?

Poutine pourrait encore renforcer sa menace de lancer des armes nucléaires demain, ou il pourrait faire allusion à une déclaration de guerre officielle, qui inclurait probablement une mobilisation de masse en Russie.

Mais même cela comporterait des risques, explique Olga Oliker, directrice du programme Europe et Asie centrale de Crisis Group à Bruxelles. Cela pourrait coûter du soutien interne à Poutine.

“Ce n’est pas parce que vous soutenez la guerre ou que vous vous taisez que vous voulez vous battre”, a-t-elle déclaré.

Un militaire ukrainien fume alors qu’il est assis à l’intérieur d’un obusier automoteur 2S1 Gvozdika, alors que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine se poursuit, samedi dans un lieu inconnu de la région ukrainienne de Kharkiv. Les troupes ukrainiennes ont monté une défense féroce contre la Russie. (Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Sans une annonce majeure de Poutine ou un grand changement dans le soutien occidental à l’Ukraine, peu de gens s’attendent désormais à une victoire totale de chaque côté.

Day a suggéré que ce qui est plus probable est un combat long et interminable, “une phase de combat lente et très coûteuse”.

Mais il est possible qu’aucune des deux parties n’ait les ressources, la capacité – ou peut-être la volonté – pour une guerre sans fin, a déclaré Oliker.

“Compte tenu des pénuries de personnel, compte tenu des pénuries d’équipement des deux côtés, mais surtout du côté russe, je me demande combien de temps ils peuvent réellement tenir le coup.”

Si tel est le cas, le défilé du Jour de la Victoire de lundi pourrait être plus un grand théâtre qu’une véritable menace.