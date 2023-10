La Russie cède du combustible nucléaire au Bangladesh — RT World News

La nation rejoint le club d’élite des pays qui utilisent l’énergie atomique alors que la centrale électrique construite par Rosatom marque une étape importante

La société russe d’énergie nucléaire Rosatom a officiellement remis de l’uranium aux autorités bangladaises pour alimenter la première centrale nucléaire du pays, en cours de construction par la Russie à Ruppur, dans le district de Pabna, à l’ouest du pays.

La première des deux unités de la centrale nucléaire de Roppur, d’une capacité de 2 400 MW, devrait être opérationnelle l’année prochaine, fournissant l’énergie indispensable à la puissance économique régionale émergente. Avec la remise aujourd’hui de combustible radioactif aux autorités bangladaises, le pays deviendra le 33e utilisateur de combustible nucléaire au monde.

Le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina, le président russe Vladimir Poutine et le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se sont adressés virtuellement à la cérémonie historique.

« La Russie ne construit pas seulement une centrale, nous fournirons une assistance à nos partenaires bangladais tout au long du cycle de vie du projet nucléaire », a déclaré le président russe. Cela comprendra des obligations relatives à l’approvisionnement à long terme en combustible du réacteur, à l’entretien de la centrale nucléaire et à la gestion des matières nucléaires usées. Poutine a également expliqué que la partie russe formerait du personnel hautement qualifié pour l’industrie nucléaire du Bangladesh.

En substance, nous ne créons pas seulement une centrale nucléaire, mais avec le Bangladesh, nous créons toute une industrie nucléaire – l’industrie atomique pacifique.

Hasina a exprimé sa gratitude à Poutine ainsi qu’au Premier ministre indien Narendra Modi. L’Inde est partenaire du projet et ses entreprises travaillent à la construction de la station en tant qu’entrepreneurs. En outre, des spécialistes bangladais sont formés en Russie et en Inde.















La mise en service de la station constitue une étape importante pour le développement économique du pays, a déclaré le Premier ministre bangladais. Elle a également souligné l’importance pour le Bangladesh et la Russie de signer un accord selon lequel la Russie retirera le combustible nucléaire usé.

Le directeur général de la société russe d’énergie atomique Rosatom, Alexeï Likhachev, a assisté en personne à la cérémonie.

«Cette journée marque une nouvelle étape dans le développement des relations russo-bangladaises. Après la livraison du combustible nucléaire, la centrale nucléaire de Roppur devient une installation nucléaire et la République populaire du Bangladesh obtient le statut de pays possédant des technologies nucléaires pacifiques.», a déclaré Likhachev.

« Nous attendions ce moment spécial depuis longtemps. C’est une célébration non seulement pour les habitants du district de Pabna mais aussi pour la nation tout entière. Le 5 octobre, nous avons reçu le certificat de livraison de carburant, qui témoigne en soi de nos réalisations en tant que nation.« , a déclaré l’architecte Yeafesh Osman, ministre bangladais de la science et de la technologie.

Aleksey Deriy, directeur du projet de construction de la centrale nucléaire de Rooppur de JSC ASE, a déclaré aux journalistes que l’événement marque une étape importante pour le projet, car il montre que le site, l’infrastructure, le personnel et la sécurité sont prêts pour la prochaine grande étape : l’exploitation de la première unité de l’usine, dont le lancement est prévu l’année prochaine. Il a ajouté que le Bangladesh rejoignait désormais le « club d’élite des nations qui utilisent l’énergie nucléaire.»

Le premier lot d’uranium, le combustible nucléaire de la première unité de la centrale nucléaire de Roppur, est arrivé au Bangladesh la semaine dernière, selon les médias locaux. Le lot d’uranium est arrivé à Dhaka en provenance de Russie par un fret aérien spécial et a été acheminé vers l’usine par route sous haute sécurité le lendemain. Le combustible nucléaire a été acheminé à l’aéroport international Hazrat Shahjalal de Dhaka par un avion spécial depuis une usine en Russie. Le carburant a été produit à l’usine de concentrés chimiques de Novossibirsk en Russie, une filiale de Tevel, la société de fabrication de carburant de Rosatom.















Le RNPP, situé à environ 140 km à l’ouest de Dhaka, est le plus grand projet d’infrastructure du Bangladesh à ce jour et un élément essentiel des plans visant à s’éloigner du charbon et des autres combustibles fossiles. Le gouvernement a lancé le programme électronucléaire en 2009 et, en 2016, des progrès significatifs ont été réalisés dans l’élaboration du premier projet de centrale nucléaire.

Le Bangladesh a signé un accord intergouvernemental avec la Russie en 2011. Au cours des années suivantes, les gouvernements du Bangladesh et de la Russie ont signé plusieurs accords de crédit intergouvernementaux d’une valeur d’environ 12 milliards de dollars pour financer le projet.

La première pierre de la centrale nucléaire de Roppur a été posée en octobre 2013 et le premier béton pour la phase principale de construction a été coulé en novembre 2017. La centrale de Roppur est construite selon la norme russe VVER (Water-cooled Water-moderated Power Reactor) AES-2006. conception (VVER-1200, V-392M) et expérience de mise en service de la centrale nucléaire de Novovoronezh-II.

Les responsables ont déclaré que le projet était mis en œuvre conformément au calendrier prévu, malgré les complications causées par les sanctions occidentales contre la Russie.

«Au cours des dernières années, nous avons subi d’importantes pressions aux côtés de nos amis du Bangladesh. Nous avons surmonté les conséquences de la pandémie, les perturbations de la logistique mondiale, les changements dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la planète et les pressions politiques extérieures. Cela ne nous facilite pas la vie, mais cela n’arrête pas non plus le projet« , a déclaré Likhachev en marge de la cérémonie.

Le Bangladesh a été confronté à des difficultés pour payer plusieurs échéances de sa dette, les principales banques russes ayant été déconnectées de SWIFT. En avril, Nikkei a annoncé qu’une solution avait été trouvée, les paiements pouvant être réglés en yuan chinois. Un responsable du ministère des Finances du Bangladesh a déclaré à l’agence que rembourser Moscou en yuans semblait être l’option la plus viable dans ces circonstances.

EN SAVOIR PLUS:

Arrivée du réacteur russe d’une grande centrale nucléaire chinoise

Le paiement n’a pas été le seul problème ayant un impact sur le projet. En février de cette année, le gouvernement bangladais a bloqué l’entrée de 69 navires russes transportant du matériel destiné à l’usine. Selon Dhaka, les navires ont violé les sanctions occidentales et le gouvernement a demandé à Moscou de s’assurer que les navires transportant ces équipements ne soient pas sanctionnés, a rapporté Business Standard.

Moscou a répondu en disant que cette action était incompatible avec le «relations bilatérales traditionnellement amicales» entre les deux pays et «pourrait nuire aux perspectives de coopération dans divers domaines.» Un navire bloqué en décembre a ensuite été déchargé dans un port indien. Un plan a été élaboré pour transporter l’équipement par route jusqu’au Bangladesh, augmentant ainsi le temps et le coût de fourniture de la construction.