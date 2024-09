La Russie brandit à nouveau le sabre nucléaire alors que l’Ukraine dévaste ses munitions | Guerre Russie-Ukraine

La Russie a adapté sa doctrine de réponse nucléaire à la menace spécifique des attaques à longue portée de l’Ukraine, alors même que les forces de Kiev ont démontré la semaine dernière l’effet dévastateur que de telles attaques peuvent avoir sur l’effort de guerre conventionnel de Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a récemment « exposé les approches » d’une nouvelle édition des Fondements de la politique d’État sur l’utilisation des armes nucléaires, a écrit mercredi son bras droit, le chef adjoint du Conseil de sécurité nationale, Dmitri Medvedev, sur Telegram.

« Un lancement massif et un franchissement de notre frontière avec des armes aérospatiales ennemies, notamment des avions, des missiles et des drones, peuvent, dans certaines conditions, devenir la base de l’utilisation d’armes nucléaires », a-t-il écrit.

« Une agression contre la Russie par un État non doté d’armes nucléaires, mais avec le soutien ou la participation d’un pays doté d’armes nucléaires, sera considérée comme une attaque conjointe », a ajouté Medvedev.

Ces profils de menace sont parfaitement adaptés à la description de l’Ukraine, qui a renoncé à l’arme nucléaire en 1994, mais qui est soutenue par des États dotés de l’arme nucléaire, à savoir le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, et à qui il a été interdit d’utiliser des armes fournies par l’Occident pour attaquer en profondeur. à l’intérieur de la Russie.

Poutine a déjà déclaré que l’utilisation de ces armes mettrait la Russie en guerre contre l’OTAN.

Cette dernière mesure semble destinée à rafraîchir la menace d’une première frappe. Des responsables russes ont récemment déclaré au Washington Post que les menaces souvent répétées étaient devenues banales à cause de leur surutilisation et qu’elles « n’effrayaient personne » en Occident.

L’Ukraine a utilisé des drones de sa propre fabrication pour frapper des centres logistiques russes et a rappelé samedi à la Russie ce qu’elle pouvait réaliser même sans utiliser les missiles de croisière Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni et les missiles tactiques de l’armée américaine (ATACMS).

Les opérateurs de drones des services de renseignement militaires et des forces spéciales ont attaqué les dépôts de munitions russes à Tikhoretsk dans le kraï de Krasnodar, à 300 km (185 miles) au sud-est du territoire ukrainien libre, et à Toropets à Tver, à 500 km (310 miles) au nord de l’Ukraine.

L’état-major ukrainien a estimé que l’attaque de Tikhoretsk avait détruit 2 000 tonnes de munitions.

Le chef des renseignements estoniens, le colonel Ants Kiviselg, a déclaré que l’attaque de Toropetsk aurait pu coûter trois mois de ravitaillement à l’armée russe.

« Trente mille tonnes de munitions ont explosé, soit 750 000 obus », a déclaré Kiviselg au journal ERR. « Il s’agit en fait d’un approvisionnement en munitions pour deux à trois mois. À la suite de cette attaque, la Fédération de Russie a subi des pertes en munitions, et nous verrons les conséquences de ces pertes sur le front dans les semaines à venir.»

Des photographies satellites commerciales des sites montrèrent plus tard des bunkers séparés par des remparts en terre complètement incendiés.

Les civils russes filmant la plus petite des deux explosions ont vu une énorme explosion et un champignon atomique au-dessus de Tikhoretsk.

«Une telle quantité de matériel souligne le manque de sécurité opérationnelle dans les dépôts de ravitaillement arrière de la Russie, démontrant à quel point les restrictions occidentales interdisant à l’Ukraine de tirer sur la Russie des armes fournies par l’Occident ont donné au commandement russe la flexibilité de ne pas protéger correctement ses zones arrière. « , a écrit l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington.

« Cette flexibilité a donné à la Russie la possibilité d’optimiser de grandes installations de préparation arrière pour acheminer à grande échelle du matériel massif vers l’Ukraine. »

L’Ukraine a cherché à utiliser Storm Shadows et ATACMS pour frapper les bombardiers russes TU-95MS et Sukhoi-35 alors qu’ils décollaient des aérodromes russes pour larguer des bombes planantes sur les lignes de front ukrainiennes.

Ces bombes inertielles, dotées de surfaces de vol et parfois de systèmes de guidage, ont une portée de 40 à 60 km (25 à 37 milles). L’Ukraine a déclaré que le seul moyen de les arrêter était de tirer sur les avions avant qu’ils ne laissent leur charge utile. Chaque bombe transporte entre 250 kg (550 livres) et trois tonnes d’explosifs et a un impact dévastateur.

Cela a été démontré lundi, lorsque la Russie a largué pour la première fois des bombes planantes sur la ville de Zaporizhzhia, endommageant 14 bâtiments et deux écoles et blessant 21 personnes.

Le 19 septembre, le Parlement européen a adopté une résolution par 425 voix contre 131 et 63 abstentions pour lever les restrictions sur l’utilisation par l’Ukraine des armes occidentales.

Le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, a répondu : « Ce que réclame le Parlement européen ouvre la voie à une guerre nucléaire mondiale. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti que la réponse nucléaire russe pourrait ne pas prendre la forme d’une arme nucléaire, mais d’une centrale électrique.

« Poutine semble planifier des attaques contre nos centrales nucléaires et leurs infrastructures, dans le but de les déconnecter du réseau électrique », a-t-il déclaré lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« Avec l’aide de… satellites d’autres pays, la Russie obtient des images et des informations détaillées sur l’infrastructure de nos centrales nucléaires. »

Zelenskyy a précisé dans une interview accordée la veille à ABC News qu’il faisait référence à la Chine.

« La Russie utilise des satellites chinois et prend des photos des détails des objets sur les installations nucléaires », a-t-il déclaré.

Le conseiller présidentiel ukrainien, Vladyslav Vlasiouk, a déclaré cette semaine que 60 % des composants étrangers des armes de fabrication russe provenaient de Chine.

La course aux drones

Les attaques contre Tikhoretsk et Toropets ont été menées avec des drones de fabrication ukrainienne.

L’Ukraine a également été pionnière dans les techniques de bombardement de précision contre les véhicules blindés et le personnel, à l’aide de petits drones de visualisation à la première personne.

Compte tenu des restrictions occidentales, l’Ukraine s’est engagée en décembre à construire au moins un million de drones plus petits cette année. Son ministre de la Défense, Rustem Umyerov, a déclaré samedi que cet objectif serait dépassé.

« Notre capacité est de plusieurs millions de drones, nous sommes capables de le faire », a déclaré Umyerov lors d’un téléthon. « L’année prochaine, nous ne laisserons pas l’ennemi nous contourner, nous produirons donc déjà plusieurs fois plus. »

Poutine a récemment déclaré que la Russie avait produit 140 000 drones l’année dernière et qu’elle multiplierait ce chiffre par dix en 2024.

Lundi, l’Union européenne a proposé un prêt de 35 milliards d’euros (39 milliards de dollars) d’ici la fin de l’année pour aider l’Ukraine à atteindre ses objectifs de production en 2025.

Le prêt constituerait la contribution de l’UE à une promesse de 45 milliards d’euros (50 milliards de dollars) du G7.

Même si une partie du prêt doit être consacrée à la construction d’abris anti-bombes pour les écoles, l’argent permettrait d’augmenter massivement la taille de l’industrie de défense ukrainienne, qu’Umyerov a récemment évaluée à 20 milliards d’euros (22 milliards de dollars).