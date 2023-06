La Russie bombarde une ville ukrainienne inondée par l’effondrement d’un barrage – NBC Los Angeles

Les forces russes ont bombardé jeudi une ville du sud de l’Ukraine inondée par les inondations lors de l’effondrement catastrophique d’un barrage, ont déclaré des responsables ukrainiens, forçant une suspension de certains efforts de sauvetage quelques heures après que le président Volodymyr Zelenskyy se soit rendu dans la région pour évaluer les dégâts.

Les nouveaux combats ont renvoyé des problèmes de sécurité dans la région, deux jours après que l’effondrement du barrage de Kakhovka sur le Dniepr a déclenché une bousculade pour évacuer les habitants de dizaines de zones inondées et apporter de l’aide à ceux qui s’y trouvaient encore.

Des responsables des deux côtés ont déclaré qu’au moins 14 personnes avaient été tuées dans les inondations, que des milliers étaient sans abri et que des dizaines de milliers n’avaient pas d’eau potable après l’effondrement. Kiev a accusé Moscou d’avoir fait sauter le barrage et sa centrale hydroélectrique associée, contrôlés par les forces du Kremlin, tandis que la Russie a déclaré que l’Ukraine l’avait bombardé.

Les inondations qui ont suivi ont détruit les récoltes, déplacé les mines terrestres, causé des dommages environnementaux étendus et ouvert la voie à des pénuries d’électricité à long terme. Des images de drones exclusives capturées par l’Associated Press ont montré le barrage en ruine tombant dans la rivière et des centaines de maisons submergées, des serres et même une église.

En amont du barrage, l’approvisionnement en eau utilisée pour refroidir la plus grande centrale nucléaire d’Europe approchait des niveaux critiques, a déclaré la compagnie hydroélectrique d’État ukrainienne. Mais le chien de garde de l’énergie atomique de l’ONU a déclaré mercredi que des travaux étaient en cours pour s’assurer que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avait suffisamment d’eau en réserve pour refroidir ses réacteurs à l’arrêt, au cas où les approvisionnements tomberaient trop.

Le bureau de Zelenskyy a déclaré que les forces de Moscou continuaient également de bombarder les zones tenues par les Ukrainiens près de la centrale nucléaire, qui est sous contrôle russe.

Les pays qui comptaient sur l’Ukraine pour des cultures comme le blé et les betteraves connaissent des pénuries après des mois de guerre. En conséquence, l’Égypte et d’autres pays du continent africain vont voir les prix des denrées alimentaires « monter en flèche ». Les pays donateurs devraient intervenir pour fournir des secours, déclare Lester Munson, principal consultant international et commercial chez BGR Group.

La marée haute a apporté une nouvelle misère et la mort à un pays souffrant d’innombrables victimes après 15 mois de guerre.

Vladimir Leontyev, le maire installé par le Kremlin de Nova Kakhovka, une ville occupée par la Russie adjacente au barrage, a déclaré à la télévision d’État russe que cinq habitants étaient morts dans les inondations. Et le gouverneur régional de Mykolaïv, Vitalii Kim, a déclaré qu’une personne était décédée dans cette région au nord-ouest de la ville de Kherson.

Yevhen Ryshchuk, le maire d’Oleshky au sud qui a fui la ville après la prise de contrôle des Russes, a déclaré à l’Associated Press que les habitants lui avaient dit que huit personnes étaient mortes jusqu’à présent dans les inondations, avec des cadavres flottant à la surface. Son décompte n’a pas pu être vérifié dans l’immédiat.

Les habitants d’Oleshky ont accusé les autorités russes de la ville de ne pas en faire assez pour aider les civils, et ils ont formé un groupe de plus de 8 000 personnes qui partagent des messages sur des informations telles que les habitants bloqués et piégés.

Dans la ville de Kherson, la plus grande commune touchée, des bombardements russes ont retenti non loin d’une place où des équipes de secours et des bénévoles dispensaient des secours. Neuf personnes ont été blessées, dont deux secouristes, un policier, un médecin et un volontaire allemand.

Alors que les obus tombaient dans les eaux de crue, les sauveteurs ont suspendu leurs efforts pour atteindre les résidents et les animaux domestiques bloqués dans une zone que Zelenskyy avait visitée quelques heures plus tôt, ont déclaré des responsables à AP.

« Les grèves ont commencé lors de l’évacuation des habitants, dont les maisons ont été inondées », a déclaré le ministère de l’Intérieur. « La Russie a abandonné des personnes en détresse dans la partie occupée de la région de Kherson. Cela continue d’empêcher l’Ukraine de sauver les vies humaines les plus précieuses. »

Zelenskyy a visité un point de distribution d’aide et un établissement médical à Kherson, ordonnant aux responsables de fournir une « évaluation juste » de la dévastation pour indemniser les habitants, a indiqué son bureau dans une mise à jour.

Le président russe Vladimir Poutine « n’a pas l’intention pour le moment » de se rendre dans les zones occupées par Moscou, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

Le gouverneur régional Vladimir Soldo, qui a été installé par Moscou pour superviser la zone occupée par la Russie, a accusé les troupes ukrainiennes d’avoir tiré sur un point d’évacuation à Hola Prystan, une ville occupée par la Russie. Soldo a déclaré dans un article de Telegram que deux personnes, dont une femme enceinte de 33 ans, avaient été tuées et que deux autres avaient été blessées. Il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier son compte.

Les combats se sont intensifiés le long de la ligne de front de plus de 1 000 kilomètres (620 milles) entre Kherson sur la mer Noire et la frontière entre l’Ukraine et la Russie – ce qui, selon certains experts et responsables, pourrait faire partie d’une contre-offensive ukrainienne attendue depuis longtemps. Kiev a déclaré qu’il n’annoncerait pas le début d’une telle campagne.

La destruction du barrage a incité les Nations Unies et les responsables locaux à dire que les préoccupations les plus immédiates pour les zones touchées étaient l’accès à l’eau douce et le fait d’éviter tout contact avec les eaux de crue contaminées par des explosifs et des produits chimiques industriels.

Les autorités disent que plus de 6 000 personnes ont été évacuées des deux côtés de la rivière. La véritable ampleur de la catastrophe n’est pas encore apparue dans une zone touchée qui abritait autrefois plus de 60 000 personnes.

Dans les zones qu’elles contrôlent, les autorités nommées par la Russie ont déclaré que près de deux douzaines de personnes avaient été hospitalisées, 4 280 personnes avaient été évacuées et 14 000 bâtiments avaient été inondés.

Les responsables russes affirment que la destruction du barrage finira par arrêter l’approvisionnement en eau douce du sud de l’Ukraine et de la Crimée contrôlée par la Russie, même si la péninsule a suffisamment d’eau douce pour le moment, avec ses réservoirs pleins à 80 %.

Les autorités ukrainiennes ont coupé l’approvisionnement en eau de la Crimée après l’annexion illégale de la péninsule par Moscou en 2014, et Poutine a cité la nécessité de les restaurer comme principale raison de sa décision d’envahir l’Ukraine.

Le gouverneur régional Oleksandr Prokudin a déclaré qu’environ 600 kilomètres carrés (231 milles carrés) de la région étaient submergés, dont plus des deux tiers sur la rive orientale du Dniepr sous contrôle russe.

« Les gens sont fatigués … (ils) n’ont aucune envie de fuir vers d’autres régions d’Ukraine », a déclaré Prokudin.

Le président français Emmanuel Macron a tweeté que la destruction du barrage était une « attaque » et un « acte atroce », sans blâmer. Paris a déclaré qu’il précipitait une aide comprenant des purificateurs d’eau, 500 000 comprimés de purification d’eau et des kits d’hygiène.

Le président Alexandre Loukachenko de Biélorussie, un allié clé de Poutine, a déclaré que Kiev avait fait sauter le barrage pour détourner l’attention de ce qu’il a décrit comme une tentative bâclée de lancer sa contre-offensive.

Les autorités ukrainiennes ont en grande partie gardé le silence sur les récents développements sur le champ de bataille au milieu des rapports croissants faisant état d’une intensification des combats qui pourraient s’ajouter à la contre-offensive tant attendue.

Dans un podcast mercredi, Michael Kofman du Center for Naval Analyses, un groupe de recherche américain, a déclaré que les combats avaient pris une « tournure plus qualitative », les forces ukrainiennes semblant monter des opérations offensives près de la ville orientale de Velyka Novosilka et d’autres points dans la partie sud. de la région de Donetsk, ainsi qu’à sa frontière avec la province de Zaporizhzhia.

« Je ne pense pas que ces attaques soient le principal effort offensif, mais elles marquent ce que je pense être le début de l’offensive ukrainienne », a-t-il déclaré. « Cela va maintenant au-delà de la mise en forme d’opérations – ce sont des attaques avec plusieurs brigades, elles ont écorné les lignes russes dans et autour de Velyka Novosilka. »

Dans l’est du Donbass, une bataille s’est poursuivie pour la ville largement dévastée de Bakhmut – l’un des épicentres de la guerre. La 3e brigade d’assaut séparée d’Ukraine, dans un article de Telegram, a déclaré qu’elle avançait sur les flancs de la ville.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que les forces de son pays avaient repoussé les troupes ukrainiennes qui tentaient de percer les lignes défensives dans la région de Zaporizhzhia après une bataille de deux heures impliquant ce qu’il a dit être jusqu’à 1 500 soldats ukrainiens et 150 véhicules blindés.

« Les forces de réserve ennemies spécialement formées pour réaliser cette percée n’ont pas rempli leur tâche », a déclaré Shoigu. Il n’a pas immédiatement témoigné de ses affirmations.

Le porte-parole des forces armées ukrainiennes, Valerii Shershen, a reconnu « une activité accrue » dans la région de Zaporizhzhia, mais a ajouté qu’il « n’appellerait pas cela quelque chose de grave ».

Keaten a rapporté de Kyiv. Illia Novikov à Kiev, Joanna Kozlowska à Londres, Elise Morton à Thessalonique, Grèce, Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie et Hanna Arhirova à Varsovie, Pologne, ont contribué.

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine