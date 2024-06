La Russie bombarde les installations énergétiques ukrainiennes avec un barrage de missiles et de drones | Guerre Russie-Ukraine

Les forces russes ont lancé un barrage de missiles et de drones à travers l’Ukraine qui ont endommagé les infrastructures énergétiques de cinq régions, selon des responsables ukrainiens.

L’opérateur du réseau national ukrainien, Ukrenergo, a déclaré samedi que les attaques avaient touché des installations dans les régions de l’est de Donetsk, du sud-est de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk, ainsi que des régions de Kirovohrad et d’Ivano-Frankivsk, respectivement au centre et à l’ouest du pays.

«Aujourd’hui matin, les Russes ont lancé une nouvelle frappe contre les installations énergétiques ukrainiennes. Depuis mars, il s’agit déjà de la sixième attaque massive et complexe de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques civiles », a déclaré Ukrenergo.

La défense aérienne ukrainienne a abattu 35 des 53 missiles russes et 46 des 47 drones russes, a indiqué le commandant de l’armée de l’air.

Le ministère russe de la Défense, qui a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine voisine en février 2022, a déclaré plus tard samedi qu’il était forcé que la Russie ait lancé des frappes de représailles avec des armes de haute précision sur les installations énergétiques ukrainiennes exploitées pour son complexe militaro-industriel, comme ainsi que des dépôts d’armes fournies par les pays occidentaux.

Depuis mars, la Russie a intensifié ses bombardements contre les infrastructures électriques ukrainiennes, détruisant la majeure partie de la production d’électricité thermique et hydroélectrique, provoquant des pannes de courant et poussant les importations d’électricité à des niveaux records.

DTEK, la plus grande société privée de production d’énergie d’Ukraine, a déclaré que ses deux centrales thermiques avaient été touchées et que leurs équipements avaient été « gravement endommagés ».

Les responsables régionaux ont indiqué que les pompiers étaient en train d’éteindre les incendies sur plusieurs sites à la suite des grèves. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.





Les États-Unis assouplissent les règles sur l’usage des armes

La dernière attaque de missiles et de drones a eu lieu un jour après que les États-Unis ont annoncé l’assouplissement de l’interdiction faite à l’Ukraine d’utiliser ses armes sur le territoire russe pour aider le pays à défendre sa région du nord-est de Kharkiv contre les attaques.

Cette décision intervient alors que la France et d’autres pays européens ont également indiqué que l’Ukraine serait autorisée à utiliser ses armes sur des cibles militaires en Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les alliés de son pays à lui permettre d’utiliser leurs armes à plus longue portée pour frapper des cibles sur le sol russe, dans un contexte de recrudescence des attaques ce mois-ci, notamment à Kharkiv.

Des responsables locaux de Kharkiv ont déclaré vendredi matin qu’une attaque russe vers minuit (21h00 GMT) avait tué au moins trois personnes et blessé 16 autres après qu’un missile ait touché un immeuble de la ville, la deuxième plus grande d’Ukraine.

La semaine dernière, des responsables ont déclaré que 19 personnes avaient été tuées après une attaque russe contre une quincaillerie.