La Russie bombarde Kherson, tuant 5 personnes alors que Zelensky prévient que d’autres frappes pourraient mars Noël

La guerre de la Russie en Ukraine se déroule désormais dans deux arènes largement distinctes : des batailles terrestres dans le sud et l’est, et une compétition entre les systèmes de défense aérienne ukrainiens et les missiles de croisière et drones russes visant les infrastructures électriques. Les analystes militaires affirment que la campagne de ciblage des infrastructures vise à démoraliser les Ukrainiens et à pousser leur gouvernement à un cessez-le-feu qui pourrait donner à la Russie le temps de se regrouper et de se réarmer pour de futures offensives.

Depuis octobre, la Russie a tiré des volées de missiles et de drones sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine à des intervalles d’environ une semaine à 10 jours, selon le chef du renseignement militaire ukrainien. La plupart des volées ont inclus environ 75 missiles.

Ce rythme est probablement fixé en fonction de l’approvisionnement en armes de la Russie, a déclaré samedi l’agence britannique de renseignement de défense.

“La Russie a probablement limité ses frappes de missiles à longue portée contre les infrastructures ukrainiennes à environ une fois par semaine en raison de la disponibilité limitée des missiles de croisière”, l’agence a déclaré dans sa mise à jour quotidienne. “De même, il est peu probable que la Russie ait suffisamment augmenté son stock de munitions d’artillerie pour permettre des opérations offensives à grande échelle.”

Pendant des semaines, les responsables ukrainiens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les forces russes pourraient utiliser la Biélorussie voisine comme rampe de lancement pour une nouvelle offensive terrestre, avec Kyiv, la capitale ukrainienne, une cible potentielle.

Mais le directeur de l’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré vendredi dans une interview au New York Times que même si cette possibilité ne pouvait être entièrement exclue, une récente vague d’activités militaires russes en Biélorussie était une tentative de Moscou d’inciter l’Ukraine à détourner des soldats. de la ligne de front active dans le sud-est du pays.

L’Institute for the Study of War, un groupe de recherche basé à Washington, a également déclaré dans son dernier rapport qu’il n’y avait aucune preuve que la Russie préparait une force de frappe en Biélorussie, et qu’une nouvelle invasion du pays était “improbable” cet hiver. .

Les forces russes ont “établi beaucoup plus clairement les conditions d’une offensive” dans la partie nord-ouest de la région de Louhansk, a déclaré l’institut, citant l’augmentation du transport de matériel et de personnel militaires russes dans la région.

Andrew E. Kramer reportage contribué.