La Russie bloque la responsabilité de l’utilisation des armes chimiques en Syrie

NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis ont accusé jeudi le président syrien Bashar Assad et son proche allié la Russie d’avoir tenté de bloquer tous les efforts visant à tenir Damas pour responsable de l’utilisation d’armes chimiques lors d’attaques contre des civils.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que «le régime d’Assad a tenté d’éviter la responsabilité en faisant obstacle aux enquêtes indépendantes et en sapant le rôle et le travail de l’OIAC», l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, qui est les armes chimiques internationales. chien de garde.

Elle a accusé la Russie de défendre Assad «malgré ses attaques aux armes chimiques», d’entraver les enquêtes indépendantes et de saper les efforts visant à tenir le gouvernement syrien responsable non seulement de l’utilisation d’armes chimiques, mais de «nombreuses autres atrocités».

Les enquêteurs de l’OIAC ont imputé trois attaques chimiques en 2017 au gouvernement d’Assad en avril 2020. Le Conseil exécutif de l’OIAC a répondu en exigeant que la Syrie fournisse des détails. Quand elle ne l’a pas fait, la France a soumis un projet de mesure au nom de 46 pays en novembre pour suspendre les «droits et privilèges» de la Syrie dans la surveillance mondiale, ce qui signifie qu’elle perdrait son vote. Il sera examiné lors de la réunion d’avril des 193 États membres de l’OIAC.

La Syrie a adhéré à la Convention sur les armes chimiques en septembre 2013, pressée par la Russie après une attaque meurtrière aux armes chimiques que l’Occident a imputée à Damas. En août 2014, le gouvernement Assad a déclaré que la destruction de ses armes chimiques était terminée. Mais la déclaration initiale de la Syrie concernant ses stocks de produits chimiques et ses sites de production d’armes chimiques à l’OIAC est restée contestée.

Le Haut Représentant des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a déclaré au Conseil que les questions liées à la déclaration de la Syrie «restent en suspens», y compris une installation de production d’armes chimiques que le gouvernement syrien a déclaré «comme n’ayant jamais été utilisée pour la production d’armes chimiques».

Elle a dit, cependant, que l’analyse des informations et de tous les matériaux recueillis par l’équipe d’évaluation de la déclaration de l’OIAC depuis 2014 «indique que la production et / ou la militarisation d’agents neurotoxiques de guerre chimique a effectivement eu lieu dans cette installation.»

L’histoire continue

L’équipe a demandé à la Syrie «de déclarer les types et les quantités exacts d’agents chimiques produits et / ou militarisés sur ce site», mais aucune réponse n’a été reçue, a déclaré Nakamitsu.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé certains pays, qu’il n’a pas nommés, d’avoir utilisé à plusieurs reprises la «carte» des armes chimiques pour faire pression sur le gouvernement syrien, en utilisant de graves accusations «étayées par des preuves peu convaincantes comme des séquences vidéo sur les réseaux sociaux ou «témoignage» de témoins sciemment biaisés ou de faits falsifiés. »

Dans le même temps, a-t-il déclaré, «ils rejettent les contre-arguments fournis non seulement par la Russie et la Syrie, mais aussi par des experts et organisations indépendants, et ne donnent aucune explication cohérente sur les raisons pour lesquelles ils le font.

Nebenzia a réitéré les accusations de la Russie selon lesquelles l’OIAC et ses experts techniques sont devenus «le transmetteur des revendications anti-syriennes des pays occidentaux» – une allégation fermement démentie par Nakamitsu, l’ambassadeur américain Thomas-Greenfield et de nombreux autres orateurs.

«La cause profonde du problème est que nos collègues occidentaux ont depuis longtemps transformé le dossier chimique de la Syrie en un moyen de punir les autorités indésirables à Damas», a déclaré l’ambassadeur de Russie. «Par conséquent, les tentatives d’établir le lien entre le dossier et l’utilisation ou la non-utilisation effective d’armes chimiques sont absolument insensées.»

Le nouvel ambassadeur de Syrie à l’ONU, Bassam al-Sabbagh, qui a été l’envoyé de son pays auprès de l’OIAC pendant sept ans après 2013, a souligné la condamnation par le gouvernement de l’utilisation d’armes chimiques et le déni qu’il ait jamais utilisé des armes chimiques.

Il a déclaré que la Syrie avait fait «des progrès tangibles» dans la résolution des problèmes dans sa déclaration initiale et a regretté que certains pays «voient toujours le verre à moitié vide et n’hésitent pas à critiquer plutôt qu’à applaudir les progrès réalisés».

L’ambassadeur de la France à l’ONU, Nicolas De Rivière, a rétorqué que «le régime syrien ment toujours, cache la vérité et se soustrait à ses obligations internationales». Il a souligné «la nécessité de lutter contre l’impunité» ».

Il a vivement critiqué «les accusations non fondées» contre l’OIAC, affirmant «qu’elles sont indignes et, surtout, irresponsables».

«Le Conseil de sécurité a une responsabilité historique dans la non-prolifération des armes de destruction massive, et la réémergence des armes chimiques dans le monde est une menace majeure», a déclaré De Rivière. «Nous ne pouvons pas permettre à ces armes de devenir monnaie courante».