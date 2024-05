La Russie bloque de plus en plus le service Starlink ukrainien

Juste avant que les troupes russes ne franchissent la frontière nord de l’Ukraine ce mois-ci, des membres de la 92e brigade d’assaut ukrainienne ont perdu une ressource vitale. Le service Internet par satellite Starlink, que les soldats utilisent pour communiquer, collecter des renseignements et mener des attaques de drones, avait ralenti.

Exploité par SpaceX d’Elon Musk, Starlink a joué un rôle essentiel pour l’armée ukrainienne depuis les premiers jours de la guerre avec la Russie. Sans un service complet, ont déclaré les soldats ukrainiens, ils ne pourraient pas communiquer rapidement et partager des informations sur l’attaque surprise et ont eu recours à l’envoi de messages texte. Leurs expériences se sont répétées sur la nouvelle ligne de front nord, selon des soldats, des responsables et des experts en guerre électronique ukrainiens.

Au cœur des pannes : les interférences accrues de la Russie.

Alors que les troupes russes progressaient ce mois-ci près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, elles ont déployé des armes électroniques plus puissantes et des outils plus sophistiqués pour dégrader le service Starlink, ont déclaré des responsables ukrainiens. Ces avancées constituent une menace majeure pour l’Ukraine, qui a souvent réussi à déjouer les manœuvres de l’armée russe grâce à la connectivité de première ligne et à d’autres technologies, mais s’est tenue sur la défensive face à la nouvelle avancée russe.

Les nouvelles pannes semblent être la première fois que les Russes provoquent des perturbations généralisées de Starlink. S’ils continuent de réussir, cela pourrait marquer un changement tactique dans le conflit, mettant en évidence la vulnérabilité et la dépendance de l’Ukraine à l’égard des services fournis par l’entreprise de M. Musk. Alors que les États-Unis et d’autres gouvernements travaillent avec SpaceX, les perturbations soulèvent des questions plus larges sur la fiabilité de Starlink face à un adversaire techniquement sophistiqué.