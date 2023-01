La Russie blâme l’utilisation interdite des téléphones portables pour la grève du Nouvel An dans les casernes militaires alors que le nombre de morts grimpe

Moscou a semblé blâmer ses propres troupes mercredi pour la frappe meurtrière qui a frappé sa caserne militaire juste après minuit le jour du Nouvel An, affirmant que l’utilisation interdite des téléphones portables avait alerté les forces ukrainiennes sur l’emplacement de la caserne.

L’assaut le plus meurtrier connu contre les forces russes depuis le début de la guerre s’est produit à 0 h 01 le jour du Nouvel An dans la ville de Makiyivka, dans la région durement disputée de Donetsk.

“Il est déjà devenu évident à l’heure actuelle que la principale cause de l’incident était l’activation et l’utilisation à grande échelle, contrairement à l’interdiction, de téléphones personnels par le personnel à la portée des moyens de destruction de l’ennemi”, a déclaré le lieutenant-général Sergey Sevryukov au Russe. médias mercredi. “Ce facteur a permis à l’ennemi de prendre le relèvement et de déterminer les coordonnées de l’emplacement des militaires pour lancer une frappe de missile.

“Les mesures nécessaires sont actuellement prises pour exclure de tels incidents tragiques à l’avenir”, a-t-il ajouté.

L’UKRAINE LIBERE 40% DU TERRITOIRE OCCUPE PAR LA RUSSIE DEPUIS FEVRIER 2022 : OFFICIEL

Le bilan de la frappe sur la caserne – située à environ 80 km au sud de Bakhmut où une guerre intense fait rage depuis des mois – a également augmenté selon le ministère russe de la Défense.

Dans un aveu inhabituel de morts en temps de guerre, le bilan est passé de 63 soldats tués dans l’attaque selon le ministère russe plus tôt cette semaine à 89 mercredi.

Sevryukov a déclaré aux médias russes qu’une aide médicale avait été immédiatement fournie mais que “malheureusement, le nombre de morts de nos camarades est passé à 89 lors de l’enlèvement des débris d’acier de construction”.

L’indignation russe grandit après que la grève tue des dizaines de soldats en ukraine

Le Wall Street Journal a rapporté que le commandant adjoint du régiment avait également été tué dans l’attaque.

Des responsables ukrainiens ont affirmé que la frappe – qui a utilisé HIMARS fourni par les États-Unis pour frapper la caserne – a tué jusqu’à 400 personnes et en a blessé des centaines d’autres, bien que Fox News Digital n’ait pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Sevryukov a déclaré qu’une enquête avait été ouverte sur les circonstances qui ont permis le succès de l’attaque sournoise à Donetsk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti mardi que la Russie prévoyait une contre-attaque pour tenter de changer le ton de la guerre alors que les forces russes luttaient pour tenir le terrain ou prendre de l’élan.

“Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie jetteront tout ce qu’il leur reste et tous ceux qu’ils peuvent rassembler pour tenter d’inverser le cours de la guerre et au moins reporter leur défaite”, a-t-il déclaré dans son discours du soir.