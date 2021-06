La Russie bâclée battue par des Belges cliniques lors de l’ouverture de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg

Les buts de Romelu Lukaku et Thomas Meunier en première mi-temps – tous deux issus d’une défense bâclée de la part des hôtes – ont suffi à donner aux favoris du Groupe B une longueur d’avance significative après seulement 34 minutes avant que Lukaku ne frappe à nouveau tard pour ajouter encore plus de brillance au score. .

Une grande partie de la préparation du match au stade Krestovsky s’était concentrée sur des événements ailleurs après l’effondrement du milieu de terrain danois Christian Eriksen sur le terrain lors de l’autre match du groupe B à Copenhague.

Mais après que la nouvelle ait filtré que la star de l’Inter Milan était réveillée et stable à l’hôpital, une fraternité de football soulagée a tourné son attention vers l’action sur le terrain.

L’entraîneur russe Stanislav a sélectionné une formation comprenant le vétéran de 37 ans Yuri Zhirkov et a suggéré que son équipe tenterait d’étouffer la Belgique au milieu de terrain et de mettre fin au service du prolifique Lukaku.

Dans l’abri de l’opposition, le patron belge Roberto Martinez était privé du meneur de jeu clé Kevin De Bruyne alors qu’il continue de se remettre des fractures faciales qu’il a subies lors de la finale de la Ligue des champions, tandis qu’Eden Hazard a commencé sur le banc alors que l’homme du Real Madrid continue de retrouver sa pleine forme. après une autre saison marquée par les blessures.

C’était toujours une équipe belge pleine de talent et d’expérience, et qui a commencé le match en tant qu’équipe numéro un au monde et parmi les favorites du tournoi.

Avant même que le match ne commence, il y avait un peu de mécontentement parmi certains dans les médias lorsque les joueurs belges ont été hués par des sections de la foule de 30 000 alors qu’ils se mettaient à genoux et que leurs homologues russes restaient debout.

Une fois le jeu commencé, un départ vif des deux équipes a rapidement cédé la place à un schéma de possession belge et de fragilité défensive de la Russie.

C’est une erreur du défenseur central russe Andrey Semenov qui a offert à Lukaku et à la Belgique le premier but après 10 minutes.

Semenov a donné un dégagement directement dans la trajectoire du grand attaquant de l’Inter Milan, et bien que Lukaku soit clairement hors-jeu lorsque le ballon a été joué, la touche du malheureux Semenov l’a mis en jeu.

Lukaku a tourné le ballon avec reconnaissance devant Anton Shunin pour marquer son quatrième but en cinq matches contre la Russie, dont les appels au hors-jeu ont été vains.

Lukaku a suivi le but avec un message de soutien dans la caméra pour son coéquipier de l’Inter Milan Christian Eriksen.

Lukaku s’est dirigé vers la caméra et a dit « Je t’aime » à Christian Eriksen après avoir marqué pour la Belgique ♥️ pic.twitter.com/ySeU9OWvUg – Rapport de blanchisseur (@BleacherReport) 12 juin 2021

La Russie était derrière mais toujours menacée sporadiquement, avec Mario Fernandes se dirigeant vers Thibaut Courtois d’un corner et Magomed Ozdoev tirant le ballon loin du poteau lorsqu’il a été mis en place par un torse du capitaine Artem Dzyuba.

À l’autre extrémité, Shunin a effectué un arrêt tentaculaire pour maintenir le déficit à un, avant que les deux managers ne soient contraints de changer lorsque Daler Kuzyaev et Timothy Castagne ont subi un méchant affrontement de têtes. Kuzyaev a été remplacé par le héros russe de la Coupe du monde 2018, Denis Cheryshev, tandis que Thomas Meunier a remplacé la Belgique.

C’est le remplaçant belge qui a doublé l’avance à la 34e minute, et encore une fois, c’était à cause d’un écart défensif alors que Shunin abattait un centre bas directement sur le chemin de l’homme en rouge, qui a ramené le ballon à la maison.

Le patron de la Russie Cherchesov a été contraint à un autre changement alors que Zhirkov s’est blessé, indiquant que le pari de lancer un vétéran qui n’a joué que 79 minutes de football en Premier League russe depuis le début de l’année s’était retourné contre lui.

Il a été remplacé par Vyacheslav Karavaev, un homme qui, selon beaucoup, aurait donné plus d’élan au flanc gauche de la Russie s’il avait commencé le match.

A l’approche de la mi-temps, la Belgique menaçait de transformer le match en un exercice de passes alors que les rangs russes se massaient derrière le ballon.

Cherchesov a installé le défenseur du CSKA Igor Diveev à la place de Dmitry Barinov à la pause et a effectué un double changement peu de temps après alors que Roman Zobnin et le remplaçant Cheryshev ont été accrochés, remplacés par Aleksey Miranchuk et Maksim Mukhin dans une tentative désespérée de prendre pied dans le match.

Les supporters belges se seront réjouis de voir Eden Hazard être présenté pour Dries Mertens à la 72e minute, au cours de ce qui est resté une nuit confortable pour les hommes en rouge qui s’est achevée lorsque Lukaku s’est dégagé pour percer le ballon à la 88e minute.

