L’ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbin, a averti son pays, membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), de ne pas sous-estimer la menace d’une guerre nucléaire.

Cela fait plus de deux ans que le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Alors que la guerre fait rage, l’Ukraine a reçu de l’aide principalement des États-Unis et des pays européens. L’OTAN a condamné l’invasion russe et s’est tenue aux côtés de l’Ukraine dans le conflit.

Le Danemark s’est engagé à livrer 19 avions de combat F-16 à l’Ukraine cet été, alors que les alliés de l’Ukraine ont été invités à envisager de relâcher les rênes sur la manière dont Kiev peut utiliser les armes qui leur ont été fournies.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré mardi à la chaîne norvégienne TV2 que Kiev était « bienvenue pour utiliser ce que nous avons donné à l’Ukraine, également en dehors de l’Ukraine, c’est-à-dire sur des cibles russes, si cela est conforme au droit international ». Cependant, elle n’a pas précisé si cela s’appliquerait aux avions de combat F-16.

Barbin a déclaré à l’agence de presse danoise Ritzau que le « soutien de Frederiksen à l’idée selon laquelle l’Ukraine utiliserait des armes fournies par Copenhague contre des cibles en Russie pourrait conduire à une spirale incontrôlable du conflit ».

« Les frappes avec des armes à longue portée nécessitent une assistance technique directe des pays de l’OTAN, ce dont Copenhague est bien conscient. Cependant, le Danemark semble vouloir donner carte blanche à Kiev pour provoquer un affrontement direct entre l’OTAN et la Russie. Les conséquences seront dévastatrices. « , a rapporté jeudi l’agence de presse publique russe TASS.

Barbin a commenté directement les avions de combat F-16, avertissant que leur livraison « serait considérée comme une menace nucléaire ».

« Le Danemark ne devrait pas se moquer des avertissements répétés de la Russie selon lesquels l’émergence des F-16 en Ukraine serait considérée comme une menace nucléaire », a déclaré l’ambassadeur. « La Russie ne peut ignorer le fait que ces avions sont capables de transporter des armes nucléaires. Cette position a été publiquement exprimée par le ministère russe des Affaires étrangères et a également été transmise aux pays de l’OTAN par la voie diplomatique. »

L’ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbin, à Copenhague, au Danemark, le 4 mai 2022. Barbin a averti le Danemark, pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, de ne pas sous-estimer la menace d’une guerre nucléaire.

Parallèlement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a imputé la responsabilité de la guerre aux pays de l’OTAN, affirmant qu’ils incitent l’Ukraine à la poursuivre.

« Les pays membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord, les Etats-Unis en particulier, et d’autres capitales européennes se sont rapprochés ces derniers jours et semaines d’une nouvelle vague d’escalade des tensions. Ils le font exprès », a déclaré Peskov, selon un rapport de l’agence TASS. publié jeudi.

« Nous sommes conscients que cette tendance négative dans leur approche persiste malheureusement. Ils incitent l’Ukraine par tous les moyens à poursuivre cette guerre insensée. »

Le responsable russe a prévenu : « Cela entraînera évidemment inévitablement des conséquences. Cela sera en fin de compte très préjudiciable aux intérêts des pays qui ont choisi la voie de l’escalade ».

Assouplir les restrictions ?

Lors d’une conférence de presse conjointe plus tôt ce mois-ci avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à Kiev, en Ukraine, il a été demandé au secrétaire d’État américain Antony Blinken si l’administration du président Joe Biden envisageait d’assouplir son interdiction à l’Ukraine d’utiliser des armes américaines sur le territoire russe.

« Nous n’avons pas encouragé ni permis les frappes en dehors de l’Ukraine, mais en fin de compte, l’Ukraine doit prendre elle-même les décisions sur la manière dont elle va mener cette guerre, une guerre qu’elle mène pour défendre sa liberté, sa souveraineté, son intégrité territoriale », a-t-il ajouté. » a déclaré Blinken. « Et nous continuerons à soutenir l’Ukraine avec l’équipement dont elle a besoin pour réussir, dont elle a besoin pour gagner. »

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté les États membres à reconsidérer leurs restrictions sur les dons d’armes.

« Les Alliés fournissent de nombreux types de soutien militaire à l’Ukraine et certains d’entre eux ont imposé certaines restrictions sur l’utilisation de ces armes.[…]Ce sont des décisions nationales », a déclaré Stoltenberg dans un discours prononcé jeudi à Prague, en République tchèque.

« Mais je pense qu’à la lumière de l’évolution de cette guerre[…]le moment est venu d’envisager certaines de ces restrictions, pour permettre aux Ukrainiens de réellement se défendre. »