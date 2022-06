La Russie avertit que les tentatives de l’Ukraine de reprendre la Crimée seront considérées comme une “déclaration de guerre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable russe a averti mardi l’Ukraine que toute tentative de reprendre le contrôle de la péninsule illégalement annexée de Crimée serait considérée comme une “déclaration de guerre” par Moscou.

Malgré la condamnation internationale et le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le président russe Vladimir Poutine a maintenu que son invasion équivalait à une « opération militaire spéciale », et non à une déclaration de guerre officielle.

“Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et ce sera pour toujours. Toute tentative d’empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre à notre pays”, a déclaré mardi le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev aux médias russes.

Medvedev a une fois de plus réitéré l’objection de la Russie à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et a suggéré que si elle le faisait au milieu du conflit en cours, le résultat serait “catastrophique”.

Le responsable russe a déclaré que les pressions pour que la Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN “ne menacent pas la Russie avec quoi que ce soit de particulièrement nouveau”.

Mais a ajouté que si l’Ukraine essayait d’entrer dans l’alliance militaire, ce serait “beaucoup plus dangereux en raison de l’existence de conflits territoriaux non résolus”.

Medvedev a déclaré que si un membre de l’OTAN empiétait sur la Crimée, cela signifierait “un conflit avec toute l’Alliance de l’Atlantique Nord. La troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale”.

Alors que la Suède et la Finlande poursuivent les négociations avec la Turquie sur l’adhésion à l’OTAN, aucune mesure de ce type n’a été prise avec l’Ukraine.

Dans la perspective de l’invasion russe de février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il travaillerait pour reconquérir la péninsule de Crimée après que Moscou l’ait illégalement annexée en 2014.

Poutine, qui a organisé un référendum sur l’annexion – que l’ONU et la communauté internationale ont décriée comme illégitime – a déclaré que des votes similaires auraient lieu dans d’autres parties de l’Ukraine.

Zelenskyy a juré de continuer à combattre la Russie jusqu’à ce que ses forces soient chassées d’Ukraine, mais a reconnu le mois dernier que le retrait militaire des troupes russes de Crimée ne serait probablement pas une option.

“Je ne crois pas que nous puissions restaurer tout notre territoire par des moyens militaires. Si nous décidons de suivre cette voie, nous perdrons des centaines de milliers de personnes”, a-t-il déclaré.

Bien que Zelenskyy ait été catégorique sur le fait que “l’Ukraine récupérera tout. Tout”.