Les remarques de Sergueï Lavrov sur les liens avec l’UE interviennent une semaine après avoir accueilli Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’UE, à gauche, à Moscou dans ce que beaucoup en Europe considéraient comme une visite humiliante – Document APE / Ministère russe des Affaires étrangères

Moscou a déclaré vendredi qu’il était «prêt» à rompre ses liens avec l’Union européenne si le bloc imposait de nouvelles sanctions pour son emprisonnement de la figure de l’opposition Alexei Navalny.

Les commentaires marquent une nouvelle détérioration des relations entre la Russie et l’Occident après que M. Navalny, un critique franc du Kremlin, ait été empoisonné avec l’agent neurotoxique de fabrication soviétique Novichok l’été dernier.

Après une convalescence de plusieurs mois en Allemagne, il est retourné en Russie en janvier, pour être arrêté, puis emprisonné pendant trois ans pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle.

L’épreuve de M. Navalny a déclenché les plus grandes manifestations nationales de la Russie depuis une décennie et l’UE a déjà imposé des sanctions à six hauts responsables russes pour son empoisonnement.

Maintenant, il soulève la perspective de nouvelles sanctions et Moscou a signalé qu’il allait riposter.

Interrogé vendredi dans une interview pour savoir si la Russie s’orientait vers une «rupture» avec l’UE, M. Lavrov a déclaré que la Russie était «prête» si «des sanctions sont imposées dans certains domaines qui créent des risques pour notre économie».

«Nous ne voulons pas nous isoler du reste du monde, mais nous devons être prêts pour cela. Si tu veux la paix, prépare la guerre. »

Une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que «ces déclarations sont vraiment déconcertantes et incompréhensibles».

Le ministère des Affaires étrangères et porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a par la suite adouci les propos du ministre, insistant sur le fait qu’il était mal compris.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Russie n’avait pas l’intention de couper les liens mais qu’elle serait «prête» si l’UE le faisait.

M. Peskov a insisté sur le fait que Moscou «souhaite renforcer les liens avec l’Union européenne, mais si l’UE suit cette voie (en introduisant de nouvelles sanctions), alors oui, nous serons prêts car vous devez vous préparer au pire.»

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE devraient discuter de nouvelles sanctions contre la Russie le 22 février.

Les remarques de M. Lavrov sont intervenues une semaine après comme une visite désastreuse à Moscou de Josep Borrell.

Le chef de la politique étrangère de l’UE a été critiqué publiquement par M. Lavrov, qui a critiqué le bloc pour des violations présumées des droits de l’homme en Lettonie et a déclaré que la relation était marquée par un «manque de confiance».

Alors que M. Borrel était toujours en Russie, le Kremlin a ordonné l’expulsion de trois diplomates d’Allemagne, de Suède et de Pologne pour avoir observé les manifestations de l’opposition de janvier.

Pendant ce temps, M. Navalny, qui est enfermé dans une prison notoire de Moscou depuis son retour en janvier, a été de nouveau jugé vendredi pour diffamation d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale.

M. Navalny a accusé les autorités russes d’avoir concocté l’affaire et d’avoir exploité l’homme de 94 ans pour le salir aux yeux des Russes ordinaires à la télévision d’État.

Il a insisté sur le fait qu’il exprimait une opinion et qu’il ne visait aucunement le vétéran.

Les accusations concernaient le billet de blog de M. Navalny l’été dernier, dans lequel il dénonçait un groupe de personnes filmées dans une publicité télévisée pour les réformes constitutionnelles du président Poutine lui permettant de rester au pouvoir en tant que «laquais et traîtres».