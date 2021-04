Share on Twitter

La RUSSIE a lancé un avertissement sévère aux États-Unis pour qu’ils gardent leurs navires de guerre loin de la Crimée «pour leur propre bien» et les a accusés de transformer la région en «poudrière», alors que la crise frontalière ukrainienne devient de plus en plus hostile.

Cela intervient alors que Washington a déployé deux navires en mer Noire et a réitéré que les États-Unis «soutiennent fermement» leur allié européen, tandis que l’OTAN se préparait à commencer sa «mission de police aérienne».

Reuters

Un instructeur s’adresse aux réservistes du 130e bataillon des Forces de défense territoriales ukrainiennes lors d’exercices militaires à la périphérie de Kiev[/caption]

La décision de déployer les deux destroyers de classe Arleigh Burke, l’USS Donald Cook et l’USS Roosevelt, a été qualifiée de «provocation» formulée «pour mettre nos nerfs à l’épreuve», par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Ils devraient arriver demain et jeudi de la base navale espagnole, selon les récits de la police de la mer turque Courrier quotidien.

Ryabkov a qualifié les États-Unis d ‘«adversaire» de son État d’origine, au milieu des tensions croissantes avec l’Occident et des discussions entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine à Bruxelles aujourd’hui.

La télévision d’État russe a même entraîné le MI6 dans le conflit, affirmant que la Grande-Bretagne était de connivence avec l’Ukraine pour déclencher une nouvelle guerre sanglante en Europe.

Les allégations se présentent comme une tentative apparemment bizarre de justifier le rassemblement de forces de Vladimir Poutine aux frontières de son voisin proche et dans la mer Noire stratégique.

Les téléspectateurs ont également été informés que dans une «guerre chaude», l’Ukraine serait anéantie en «deux jours».

Twitter

Les troupes et l’équipement ont également été en mouvement dans la Crimée annexée, ainsi que dans les régions russes de Pskov, Ryazan, Rostov-sur-le-Don et ailleurs[/caption]

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenburg, a promis le «soutien indéfectible» de l’organisation à Kiev, face à la lutte pour le pouvoir de plus en plus volatile.

Cela s’est produit alors que les dernières vidéos sur le terrain montrent un renforcement supplémentaire des positions russes près de l’est de l’Ukraine et de la Crimée annexée, ainsi que des exercices militaires décrivant l’état de préparation au combat actuellement en cours dans plusieurs régions.

Kiev affirme maintenant que Moscou a doublé sa force militaire dans la zone frontalière au milieu des craintes d’une invasion.





Jusqu’à 85 000 soldats russes, ainsi que des milliers de chars, de camions de missiles, de véhicules blindés et de canons à longue portée se sont massés près des frontières de l’Ukraine.

C’est la plus grande démonstration de force depuis que la Russie s’est emparée de la Crimée en 2014, déclenchant un conflit qui a fait 14 000 morts.

Des images d’Ukraine, en contraste frappant, montrent un mouvement de train de style militaire de papa de vieux véhicules militaires vers la zone de conflit dans l’est du pays, apparemment pas de match pour les chars et les missiles de haute technologie de Poutine, ni une force de troupes soupçonnée maintenant au nombre près de 100 000.

Reuters

Un membre du service des forces armées ukrainiennes est vu à des positions de combat sur la ligne de séparation des rebelles pro-russes près de Donetsk[/caption]