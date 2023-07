La Russie avertit le sommet de l’OTAN de discuter de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia étant donné que la plupart des alliés se trouvent dans la « zone d’impact direct »

Le ministère russe des Affaires étrangères a averti dimanche que les participants au prochain sommet de l’OTAN en Lituanie cette semaine devraient discuter de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, étant donné que « la grande majorité des membres de l’alliance se trouveront dans la zone d’impact direct » en cas de catastrophe imminente dans l’installation.

Dans un message de Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé l’Ukraine d’avoir comploté une « infliction systématique de dommages » à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – la plus grande d’Europe – située dans le sud-est de l’Ukraine et occupée par les troupes russes.

« L’attention clé du sommet de l’OTAN devrait y être consacrée », a écrit Zakharova, selon Reuters. « Après tout, la grande majorité des membres de l’alliance se trouveront dans la zone d’impact direct. »

La semaine dernière, l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de planifier une attaque imminente contre l’usine.

L’UKRAINE ET LA RUSSIE S’ACCUSENT L’AUTRE DE PLANIFIER UNE ATTAQUE IMMINENTE CONTRE LA PLUS GRANDE CENTRALE NUCLÉAIRE D’EUROPE

Les services de renseignement ukrainiens ont noté que les forces russes se retiraient du territoire autour de l’usine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lors d’une interview à l’émission « This Week » d’ABC dimanche qu’il pensait que « la Russie prévoyait une explosion locale » et anticipait « des mesures supplémentaires afin de faire peur au monde entier face à la catastrophe nucléaire mondiale et d’arrêter tous les militaires ». l’action sur le champ de bataille. »

Dans une déclaration du 7 juillet, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a déclaré que « les experts ont reçu un accès supplémentaire au site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhya, sans – jusqu’à présent – observer aucune indication visible de mines ou d’explosifs ».

Le président Biden fera partie des dirigeants de l’OTAN qui prévoient de se rencontrer à Vilnius, en Lituanie, située à quelque 620 miles de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, du 11 au 12 juillet. La plus grande alliance de sécurité au monde devrait aplanir les accords sur l’admission de la Suède en tant que 32e membre ainsi que sur le soutien continu à l’Ukraine.

JOHN KIRBY DÉFEND LA DÉCISION DE BIDEN D’ENVOYER DES ARMES À SOUS-MUNITIONS : « IL S’AGIT DE GARDER L’UKRAINE DANS LE COMBAT »

Biden – qui, malgré le malaise de plusieurs alliés américains, a accepté d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine – s’est prononcé contre l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans un avenir immédiat alors que la guerre contre la Russie se poursuit, faisant craindre que cela ne déclenche un conflit à plus grande échelle.

Zelenskyy a allégué mardi, citant des rapports de renseignement, que les troupes russes avaient placé des « objets ressemblant à des explosifs » sur plusieurs unités de puissance pour « simuler » une attaque dans le cadre d’une opération sous fausse bannière. Les « objets étrangers » ont été placés sur le toit des troisième et quatrième groupes électrogènes de la centrale, a indiqué l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

En Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui qualifié la situation à la centrale nucléaire de « plutôt tendue » et a accusé Kiev de planifier une attaque.

L’organisme de surveillance atomique de l’ONU a averti à plusieurs reprises de la possibilité d’une catastrophe radioactive comme celle de Tchernobyl, à environ 300 miles au nord-ouest, où un réacteur a explosé en 1986. La centrale de Zaporizhzhia a été bombardée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Des coupures de courant régulières ont rendu impossible l’exploitation de la centrale en toute sécurité, et ses six réacteurs ont été arrêtés pour minimiser la menace d’une catastrophe.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.