La Russie avance dans l’est de l’Ukraine ; Bakhmut “détruit”

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces russes ont “détruit” la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy, tandis que l’armée ukrainienne a signalé samedi des tirs de missiles, de roquettes et d’avions dans plusieurs régions du pays que Moscou tente de conquérir après mois de résistance.

Les dernières batailles de la guerre de 9 mois et demi menée par la Russie en Ukraine se sont concentrées sur quatre provinces que le président russe Vladimir Poutine a triomphalement – ​​et illégalement – ​​prétendu avoir annexées fin septembre. Les combats témoignent de la lutte de la Russie pour établir le contrôle de ces régions et de la persistance de l’Ukraine à les récupérer.

Zelenskyy a déclaré que la situation “reste très difficile” dans plusieurs villes de la ligne de front des provinces de Donetsk et Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. Ensemble, les provinces forment le Donbass, une vaste région industrielle bordant la Russie que Poutine a identifiée comme une priorité dès le début de la guerre et où les séparatistes soutenus par Moscou se sont battus depuis 2014.

«Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Pendant longtemps, il n’y a plus de lieu de vie sur les terres de ces zones qui n’ont pas été endommagées par les obus et les incendies », a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne, nommant les villes qui se sont à nouveau retrouvées dans le collimateur. “Les occupants ont en fait détruit Bakhmut, une autre ville du Donbass que l’armée russe a transformée en ruines incendiées.”

Zelenskyy n’a pas précisé ce qu’il voulait dire par “détruit” – et certains bâtiments sont toujours debout et les habitants se promènent encore dans les rues de la ville.

L’état-major militaire ukrainien a signalé des attaques de missiles, environ 20 frappes aériennes et plus de 60 attaques à la roquette à travers l’Ukraine entre vendredi et samedi. Le porte-parole Oleksandr Shtupun a déclaré que les combats les plus actifs se sont déroulés dans le district de Bakhmut, où plus de 20 lieux peuplés ont été la cible de tirs. Il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repoussé les attaques russes à Donetsk et à Lougansk voisin.

L’offensive fulgurante de la Russie dans l’Est a réussi à capturer la quasi-totalité de Louhansk pendant l’été. Donetsk a échappé au même sort et l’armée russe a déployé ces dernières semaines des effectifs et des ressources autour de Bakhmut pour tenter d’encercler la ville, ont déclaré des analystes et des responsables ukrainiens.

Après que les forces ukrainiennes ont repris la ville méridionale de Kherson il y a près d’un mois, la bataille s’est réchauffée autour de Bakhmut, démontrant le désir de Poutine de gains visibles après des semaines de revers nets en Ukraine.

Prendre Bakhmut romprait les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une voie permettant aux forces russes de se diriger vers Kramatorsk et Sloviansk, les principaux bastions ukrainiens à Donetsk. La Russie a battu Bakhmut avec des roquettes pendant plus de la moitié de l’année. Un assaut au sol s’est accéléré après que ses troupes ont forcé les Ukrainiens à se retirer de Louhansk en juillet.

Mais certains analystes ont remis en question la logique stratégique de la Russie dans la poursuite incessante de Bakhmut et des zones environnantes qui ont également subi des bombardements intenses au cours des dernières semaines, et où des responsables ukrainiens ont signalé que certains habitants vivaient dans des sous-sols humides.

“Les coûts associés à six mois de combats brutaux, écrasants et basés sur l’attrition autour de #Bakhmut dépassent de loin tout avantage opérationnel que les #Russes peuvent obtenir en prenant Bakhmut”, l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion à Washington, posté sur son fil Twitter jeudi.

Vendredi, Poutine a dénoncé les récents commentaires de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, qui a déclaré qu’un accord de paix de 2015 pour l’est de l’Ukraine négocié par la France et l’Allemagne avait permis à l’Ukraine de se préparer à la guerre avec la Russie cette année.

Cet accord visait à apaiser les tensions après que les séparatistes pro-russes se soient emparés du territoire du Donbass un an plus tôt, déclenchant une guerre avec les forces ukrainiennes qui s’est transformée en une guerre avec la Russie elle-même après l’invasion à grande échelle du 24 février.

L’armée ukrainienne a également signalé samedi des frappes dans d’autres provinces : Kharkiv et Soumy dans le nord-est, Dnipropetrovsk dans le centre de l’Ukraine, Zaporizhzhia dans le sud-est et Kherson dans le sud. Ces deux dernières, ainsi que Donetsk et Louhansk, sont les quatre régions que Poutine revendique comme étant désormais le territoire russe.

À Odessa, une ville portuaire clé de la mer Noire à l’ouest, des attaques de drones ont laissé une grande partie de sa région sans électricité pendant la nuit, a déclaré le chef du gouvernement local, Maxim Marchenko.

