La Russie avance dans l’est de l’Ukraine ; Bakhmut “détruit”

Les forces russes ont transformé la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, en ruines, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy, tandis que l’armée ukrainienne a signalé samedi des tirs de missiles, de roquettes et d’avions dans plusieurs régions du pays que Moscou tente de conquérir après des mois de résistance.

Les dernières batailles de la guerre de 9 mois et demi de la Russie en Ukraine se sont concentrées sur quatre provinces que le président russe Vladimir Poutine a triomphalement – ​​et illégalement – ​​prétendu avoir annexées fin septembre. Les combats témoignent de la lutte de la Russie pour établir le contrôle de ces régions et de la persistance de l’Ukraine à les récupérer.

Zelenskyy a déclaré que la situation “reste très difficile” dans plusieurs villes de la ligne de front des provinces de Donetsk et Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. Ensemble, les provinces forment le Donbass, une vaste région industrielle bordant la Russie que Poutine a identifiée comme une priorité dès le début de la guerre et où les séparatistes soutenus par Moscou se sont battus depuis 2014.

«Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Pendant longtemps, il n’y a plus de lieu de vie sur les terres de ces zones qui n’ont pas été endommagées par les obus et les incendies », a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne, nommant les villes qui se sont à nouveau retrouvées dans le collimateur. “Les occupants ont en fait détruit Bakhmut, une autre ville du Donbass que l’armée russe a transformée en ruines incendiées.”

Certains bâtiments restent debout à Bakhmut, et les habitants restants se promènent encore dans les rues. Mais comme Marioupol et d’autres villes contestées, elle a enduré un long siège et a passé des semaines sans eau ni électricité avant même que Moscou ne lance des grèves massives pour supprimer les services publics dans toute l’Ukraine.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a estimé il y a sept semaines que 90% de la population d’avant-guerre de la ville, qui comptait plus de 70 000 habitants, avait fui au cours des mois depuis que Moscou s’était concentrée sur la saisie de l’ensemble du Donbass.

L’état-major militaire ukrainien a signalé des attaques de missiles, environ 20 frappes aériennes et plus de 60 attaques à la roquette à travers l’Ukraine entre vendredi et samedi. Le porte-parole Oleksandr Shtupun a déclaré que les combats les plus actifs se sont déroulés dans le district de Bakhmut, où plus de 20 lieux peuplés ont été la cible de tirs. Il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repoussé les attaques russes à Donetsk et à Lougansk voisin.

L’offensive fulgurante de la Russie dans l’Est a réussi à capturer la quasi-totalité de Louhansk pendant l’été. Donetsk a échappé au même sort et l’armée russe a déployé ces dernières semaines des effectifs et des ressources autour de Bakhmut pour tenter d’encercler la ville, ont déclaré des analystes et des responsables ukrainiens.

Après que les forces ukrainiennes ont repris la ville méridionale de Kherson il y a près d’un mois, la bataille s’est réchauffée autour de Bakhmut, démontrant le désir de Poutine de gains visibles après des semaines de revers nets en Ukraine.

Prendre Bakhmut romprait les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une voie permettant aux forces russes de se diriger vers Kramatorsk et Sloviansk, les principaux bastions ukrainiens à Donetsk. La Russie a battu Bakhmut avec des roquettes pendant plus de la moitié de l’année. Un assaut au sol s’est accéléré après que ses troupes ont forcé les Ukrainiens à se retirer de Louhansk en juillet.

Mais certains analystes ont remis en question la logique stratégique de la Russie dans la poursuite incessante de Bakhmut et des zones environnantes qui ont également subi des bombardements intenses au cours des dernières semaines, et où des responsables ukrainiens ont signalé que certains habitants vivaient dans des sous-sols humides.

“Les coûts associés à six mois de combats brutaux, écrasants et basés sur l’attrition autour de #Bakhmut dépassent de loin tout avantage opérationnel que les #Russes peuvent obtenir en prenant Bakhmut”, l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion à Washington, posté sur son fil Twitter jeudi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que les troupes russes avaient également poursuivi leur offensive du Donbass en direction de la ville de Donetsk de Lyman, située à 65 kilomètres (40 miles) au nord de Bakhmut. Selon le ministère, ils “ont réussi à prendre des positions plus avantageuses pour un avancement ultérieur”.

Les forces russes ont occupé la ville pour la première fois en mai, mais se sont retirées début octobre. Les autorités ukrainiennes ont déclaré à l’époque avoir trouvé des mines sur les corps de soldats russes morts qui allaient exploser lorsque quelqu’un tentait de dégager les cadavres, ainsi que sur les corps de résidents civils tués par des bombardements ou morts par manque de nourriture et Médicament.

Vendredi, Poutine a dénoncé les récents commentaires de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, qui a déclaré qu’un accord de paix de 2015 pour l’est de l’Ukraine négocié par la France et l’Allemagne avait permis à l’Ukraine de se préparer à la guerre avec la Russie cette année.

Cet accord visait à apaiser les tensions après que les séparatistes pro-russes se soient emparés du territoire du Donbass un an plus tôt, déclenchant une guerre avec les forces ukrainiennes qui s’est transformée en une guerre avec la Russie elle-même après l’invasion à grande échelle du 24 février.

L’armée ukrainienne a également signalé samedi des frappes dans d’autres provinces : Kharkiv et Soumy dans le nord-est, Dnipropetrovsk dans le centre de l’Ukraine, Zaporizhzhia dans le sud-est et Kherson dans le sud. Ces deux dernières, ainsi que Donetsk et Louhansk, sont les quatre régions que Poutine revendique comme étant désormais le territoire russe.

Il y a un mois, les troupes russes se sont retirées du côté ouest du fleuve Dniper, où il traverse la province de Kherson, permettant aux forces ukrainiennes de déclarer la capitale de la région libérée. Mais les Russes occupent toujours la majorité de la province et ont continué à attaquer depuis leurs nouvelles positions de l’autre côté du fleuve.

Écrivant sur Telegram, le chef adjoint du bureau de Zelenskyy, Kyrylo Timochenko, a déclaré que deux civils sont morts et huit autres ont été blessés lors de dizaines d’attaques au mortier, à la roquette et à l’artillerie la veille. Des zones résidentielles, un hôpital, des magasins, des entrepôts et des infrastructures critiques dans la région de Kherson ont été endommagés, a-t-il déclaré.

À l’ouest, des attaques de drones ont laissé une grande partie de la province d’Odessa, y compris sa ville portuaire homonyme sur la mer Noire, sans électricité, a déclaré le gouverneur régional Maxim Marchenko. Plusieurs installations énergétiques ont été détruites en même temps, laissant tous les clients à l’exception des hôpitaux, des maternités, des chaufferies et des stations de pompage sans électricité, a annoncé samedi la compagnie d’électricité DTEK.

Le département de l’énergie de l’administration régionale d’Odessa a déclaré samedi soir que le rétablissement complet de l’électricité pourrait prendre jusqu’à trois mois et il a exhorté les familles dont les maisons sont sans électricité à quitter la région si possible.