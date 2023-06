La Russie avait les moyens, le motif et l’opportunité de détruire le barrage ukrainien, des photos de drones et une émission d’informations

BERISLAV, Ukraine (AP) – La Russie avait les moyens, le motif et l’opportunité de faire tomber un barrage ukrainien qui s’est effondré plus tôt ce mois-ci alors qu’il était sous contrôle russe, selon des photos de drones exclusives et des informations obtenues par l’Associated Press.

Des images prises au-dessus du barrage de Kakhovka et partagées avec l’AP semblent montrer une voiture chargée d’explosifs au sommet de la structure, et deux responsables ont déclaré que des troupes russes étaient stationnées dans une zone cruciale à l’intérieur du barrage où les Ukrainiens disent que l’explosion qui l’a détruit était centrée. . Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La destruction du barrage a provoqué des inondations mortelles, mis en danger des cultures dans le grenier à blé du monde, menacé l’approvisionnement en eau potable de milliers de personnes et déclenché une catastrophe environnementale. Les commandants ukrainiens disent qu’il a également saboté certains de leurs plans visant à prendre des positions russes dans une contre-offensive qui en est maintenant à ses débuts.

Chaque partie a accusé l’autre d’avoir détruit le barrage, mais les diverses allégations russes – qu’il a été touché par un missile ou abattu par des explosifs – ne tiennent pas compte d’une explosion si forte qu’elle a été enregistrée sur les moniteurs sismiques de la région.

La Russie a profité du moment des inondations massives qui ont suivi l’explosion – bien que les zones qu’elle occupe aient également connu un déluge et que les conséquences aient pu être plus importantes que prévu.

Dans la région autour du barrage, le fleuve Dniepr forme la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes, les forces russes contrôlant le barrage lui-même.

Deux commandants ukrainiens qui se trouvaient dans la région mais à différents endroits ont déclaré à l’AP que la montée des eaux avait rapidement submergé leurs positions et celles russes et détruit du matériel, les forçant à tout recommencer avec leur planification et les laissant face à une distance beaucoup plus grande pour couvrir, tout en boue. On a parlé sous couvert d’anonymat afin de révéler plus franchement l’ampleur des problèmes causés par la montée des eaux.

« C’est une pratique régulière, de miner (des lieux) avant une retraite », a déclaré l’autre, Illia Zelinskyi, commandant du Bugskiy Gard. « Dans ce contexte, leurs actions devaient perturber certaines de nos chaînes d’approvisionnement ainsi que nous compliquer la traversée du Dniepr. »

Ces dernières semaines, les forces armées ukrainiennes ont fait état de gains limités dans les débuts d’une contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par les Russes depuis leur invasion en février 2022.

Le président russe Vladimir Poutine lui-même a indirectement reconnu l’avantage pour ses forces la semaine dernière, bien qu’il ait maintenu les dénis de responsabilité de la Russie : « Cela peut sembler bizarre, mais néanmoins. Malheureusement, cela a perturbé leur contre-offensive dans ce domaine.

S’exprimant devant une réunion de correspondants militaires, il a expliqué son utilisation du mot « malheureusement » avec bravade : « Cela aurait été mieux s’ils avaient attaqué là-bas », a-t-il déclaré. « Mieux pour nous, car cela se serait très mal terminé pour eux, attaquer là-bas. »

Kakhovka fait partie d’une série de barrages de l’ère soviétique le long du fleuve Dniepr qui ont été construits pour résister à une force énorme, s’élevant à des milliers de livres d’explosifs. Ils ont été construits à la suite des infâmes raids « Dambusters » de la Seconde Guerre mondiale qui ont détruit les barrages allemands. Le démantèlement du barrage de Möhne en 1943, par exemple, a nécessité cinq « bombes rebondissantes » de 4,5 tonnes, spécialement conçues, selon les archives de l’Imperial War Museum.

On ne pense pas que l’Ukraine possède un seul missile avec ce genre de puissance.

Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute basé à Londres, a déclaré que les Ukrainiens ne seraient pas en possession de missiles d’une charge utile supérieure à environ 1 100 livres (500 kilogrammes).

Il ne semble pas non plus crédible que des commandos ukrainiens aient pu se faufiler dans des milliers de livres d’explosifs pour faire sauter le barrage, qui a été entièrement contrôlé à l’intérieur et à l’extérieur par des soldats russes pendant des mois.

Pas plus tard que la veille de l’effondrement de la structure le 6 juin, les Russes avaient installé une position de tir à l’intérieur de la salle des machines cruciale du barrage, où Ukrhydroenergo, l’agence qui gère le système de barrage, a déclaré que l’explosion était à l’origine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dès octobre 2022 que le barrage était miné.

Zelinskyi, qui n’est pas lié au président ukrainien, a confirmé que l’explosion semblait provenir de la zone où se trouve la salle des machines. Lui et un responsable américain familier avec les services de renseignement ont tous deux confirmé que les forces russes y étaient installées depuis un certain temps. L’Américain s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de matériel sensible.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion américain qui surveille les actions russes en Ukraine depuis le début de la guerre, a estimé que « la balance des preuves, du raisonnement et de la rhétorique suggère que les Russes ont délibérément endommagé le barrage ».

Dans les jours qui ont précédé l’explosion unique, des vidéos de drones militaires ukrainiens ont montré des dizaines de soldats russes campés sur une rive du Dniepr, détendus alors qu’ils allaient et venaient vers le barrage sans couverture – suggérant leur confiance dans leur contrôle de la zone et surtout le barrage, stratégiquement crucial.

Les photos, tirées d’images de drones ukrainiens, obtenues par l’AP et datées du 28 mai, montraient une voiture garée sur le barrage, son toit soigneusement ouvert pour révéler d’énormes barils, l’un avec ce qui semble être une mine terrestre attachée au couvercle et un câble allant vers le côté russe de la rivière. On ne sait pas combien de temps la voiture est restée.

Un responsable des communications des forces spéciales ukrainiennes, qui a également noté que la voiture semblait être truquée, a déclaré qu’il croyait que le but était double : arrêter toute avancée ukrainienne sur le barrage et amplifier l’explosion prévue provenant de la salle des machines et détruire le sommet. du barrage. La voiture piégée elle-même n’aurait pas suffi à faire tomber le barrage. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour préserver le secret opérationnel.

L’explosion détectée à 2 h 54, heure locale, enregistrée sur les moniteurs sismiques norvégiens à près de la magnitude 2. En comparaison, une explosion catastrophique dans le port de Beyrouth qui a tué des dizaines de personnes et causé des destructions généralisées enregistrée à 3,3 sur l’échelle sismique et impliqué au moins 500 tonnes d’explosifs.

« Cela signifie qu’il s’agit d’une explosion importante », a déclaré Anne Strømmen Lycke, PDG de l’agence norvégienne de surveillance des tremblements de terre NORSAR.

En quelques minutes, l’eau du réservoir de Kakhovka a commencé à couler à travers le barrage brisé, submergeant les îles de sable de la rivière et inondant une grande partie du sud de l’Ukraine, y compris le territoire sous contrôle russe.

Immédiatement après l’effondrement du barrage, certains experts ont noté que la structure était en mauvais état, ce qui aurait pu conduire à la brèche. Mais la zone la plus manifestement en mauvais état, une section de plate-forme près du bord où les forces russes avaient fait exploser des explosifs pour bloquer une offensive ukrainienne l’automne dernier, était encore intacte quelques jours après l’effondrement de la majeure partie du reste du barrage.

Les services de renseignement ukrainiens ont publié une conversation interceptée qui aurait eu lieu entre un soldat russe et quelqu’un d’autre dans laquelle le soldat a déclaré : « nos groupes de sabotage étaient là. Ils voulaient créer une frayeur avec le barrage. Ça ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. »

Hinnant a rapporté de Paris. Aamer Madhani à Washington et Illia Novikov à Kiev, en Ukraine, ont contribué.

Mstyslav Chernov et Lori Hinnant, Associated Press