La Russie avait autrefois l’ambition de faire de Moscou une plaque tournante de la finance internationale. La guerre de Poutine a anéanti le rêve

La Russie avait autrefois l’ambition de faire de Moscou un centre financier international.

Mais son annexion de la Crimée en 2014 a déclenché une vague de sanctions et freiné les investissements étrangers.

La Russie est désormais coupée de la communauté internationale, qui est cruciale pour construire une économie de la connaissance.

Il y a seulement une dizaine d’années, la Russie travaillait à sa grande ambition de faire de Moscou une plaque tournante financière mondiale.

Lors d’une conférence à Saint-Pétersbourg en 2010, le président de l’époque, Dmitri Medvedev, a déclaré que l’intérêt du pays à devenir un centre financier mondial était “évident”. Bbc rapporté à l’époque. La Russie a besoin “d’un système financier national développé et compétitif au niveau mondial” pour moderniser l’économie, a déclaré Medvedev.

“Le Kremlin faisait beaucoup d’efforts pour faire de Moscou un centre financier international”, a déclaré Hassan Malik, analyste souverain senior chez Loomis Sayles, un cabinet de conseil en gestion d’investissement basé à Boston.

“Divers politiciens russes, dont Poutine, ont parlé de faire de la Russie un centre financier international pendant des années”, a ajouté Malik, qui a vécu en Russie de 2005 à 2008, à Insider.

Au cours des 10 années suivantes, la Russie a commencé à jeter les bases de sa vision. Il y a eu des efforts officiels pour élever les profils de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et le Kremlin a fait pression pour faire du rouble une monnaie de réserve mondiale, a déclaré Malik.

En tant que grande économie riche en ressources, la Russie – malgré ses risques – était une destination d’investissement attrayante. Les puissances financières mondiales telles Goldman Sachs et Citibank s’installe à Moscou. La Les 4 grands cabinets comptables – PwC, KPMG, EY et Deloitte – étaient également présents dans le pays.

Mais la Russie annexion illégale de la Crimée en 2014 et son invasion de l’Ukraine en 2022 ont mis en péril ses ambitions de centre financier.

Dans les mois qui ont suivi l’invasion, les pays ont giflé la Russie avec des sanctions radicales. Grandes banques et les institutions financières internationales ont retiré du pays en masse. Les 4 grands cabinets comptables se sont tous retirés de Russie ou ont commencé à le faire, tout comme Goldman et Citibank. De plus, la guerre n’a pas seulement mis en péril la position de Moscou en tant que centre financier : elle marque également un revirement par rapport aux efforts du président russe Vladimir Poutine au début de son règne pour moderniser l’économie.

Expansion économique et réforme dans les premières années de Poutine

L’économie russe n’a pas toujours reculé.

Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en tant que président de la Russie de 2000 à 2008, il a plaidé pour les réformes et la modernisation, a écrit Anders Åslund, économiste et chercheur principal au Stockholm Free World Forum, un groupe de réflexion. À l’époque, Poutine “a souvent défendu des réformes sensées tout en promouvant des initiatives visant à moderniser et à diversifier l’économie russe”, a écrit Åslund sur le Conseil de l’Atlantique blog le 13 juin. Parmi ses réformes majeures étaient la réforme fiscale et la réduction des formalités administratives pour la création de petites et moyennes entreprises.

Poutine a réussi à achever toutes les réformes économiques progressistes lancées dans les années 1990 par l’administration de Boris Eltsine, qui a été le premier président de la Russie après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, a ajouté Åslund. Poutine a également défendu l’intégration internationale de grande envergure de la Russie, faisant pression pour l’adhésion du pays à l’Organisation mondiale du commerce, a noté Åslund.

“Ces politiques ont porté leurs fruits. La Russie a connu une période d’expansion économique exceptionnellement forte au cours des premières années de l’ère Poutine, avec des taux de croissance annuels d’environ 7 % de 1999 à 2008”, a écrit Åslund.

Les investissements directs étrangers, ou IDE, en Russie ont augmenté régulièrement dans les années 2000 jusqu’à la crise financière mondiale, lorsqu’ils ont chuté, selon Banque mondiale Les données. Après la récession, les IDE dans le pays ont repris une tendance générale à la hausse de 2009 à La Russie a illégalement annexé la Crimée de l’Ukraine en 2014, provoquant une série de sanctions américaines et européennes.

Même après l’annexion de la Crimée, la Russie a continué d’aller de l’avant avec ses ambitions financières : la bourse de Moscou qui a été créée en 2011 et qui se négocie aujourd’hui. La principale banquière centrale du pays, Elvira Nabiullina – qui dirige l’institution depuis 2013 – était très respectée par ses pairs et nommée par plusieurs publications spécialisées, notamment Euromonnaie en 2015, comme le meilleur responsable de la politique monétaire au monde.

Vers des politiques isolationnistes

Au moment où Poutine a commencé sa deuxième présidence en 2012, il avait “déjà commencé à adopter des politiques isolationnistes, le protectionnisme et la substitution des importations”, a déclaré Åslund.

Aujourd’hui, la Russie est tout sauf un paria international, avec des institutions financières mondiales qui se retirent du marché à gauche, à droite et au centre en raison des sanctions.

En mars, quelques jours seulement après l’invasion, TheCityUK – un groupe industriel de premier plan – a déchiré un protocole d’accord avec la Russie qui soutenait la voie de Moscou pour devenir un centre financier international.

Au cours des 100 jours qui ont suivi sa création, un Groupe de travail mondial soutenu par les États-Unis a bloqué et gelé plus de 330 milliards de dollars d’actifs appartenant à des Russes sanctionnés et aux banques centrales du pays.

Au moins des dizaines de milliers d’emplois ont été touchés – les quatre grands cabinets comptables emploient environ 15 000 employés collectivement, alors que les banques occidentales emploient environ 40 000 employés, selon le Financial Times.

La Russie se tourne vers les sanctions météorologiques, mais il sera difficile de toucher la cour des grands des économies du savoir

Malgré les départs, le chômage en Russie est resté stable car les entreprises étrangères partent de manière ordonnée et Le Kremlin tente de préserver l’emploi par le biais de pressions implicites sur les employeurs – une tactique que le régime de Poutine a utilisée au fil des ans, a déclaré Malik. Cela a contribué à une vague d’accords impliquant des entreprises étrangères vendant leurs entreprises et des participations dans leurs opérations russes à des acheteurs locaux qui continueraient à les exploiter sous une marque différente.

Russie cherche à se replier sur lui-même pour résister aux sanctions actuelles, mais il sera difficile pour le pays de faire une percée dans la grande ligue des économies du savoir, selon les experts.

“Une économie du savoir dépend de l’interaction avec la pointe de n’importe quel domaine dans lequel vous vous trouvez – ce qui signifie des interactions internationales”, a déclaré Malik.

L’économie russe devrait diminuer de 8,5 % en 2022, avec une nouvelle baisse de 2,3 % en 2023, la Fond monétaire international prévu dans un rapport d’avril. Ce serait la plus forte baisse de l’économie depuis les années qui ont suivi la chute de l’Union soviétique en 1991.