La Russie avait 10 sites de torture où ils ont électrocuté, noyé dans l’eau, tiré sur des soldats ukrainiens – rapport

Une enquête de l’Associated Press a révélé que des soldats russes avaient torturé sur 10 sites à Izium.

La torture de soldats et de civils ukrainiens était répandue pendant l’occupation russe, a constaté AP.

Une enquête de l’ONU a récemment conclu que la Russie avait commis des crimes de guerre, y compris des actes de torture, en Ukraine.

Selon une enquête publiée par The Associated Press le dimanche.

Grâce à plus d’une douzaine d’entretiens avec des survivants et à des reportages sur le terrain, l’enquête d’AP a conclu que la torture dans la ville était “arbitraire, répandue et absolument routinière pour les civils et les soldats”. Les troupes russes ont d’abord occupé Izium, située dans la région de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, au cours des premiers mois de la guerre en avril. Mais les contre-offensives réussies des forces ukrainiennes le mois dernier repousser les Russes. Après six mois d’occupation, les Ukrainiens ont repris la ville le 10 septembre.

La retraite russe a été rapidement suivie de rapports d’atrocités. Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’identifier plus de 400 civils qui avaient été enterrés dans une fosse commune dans laquelle certains des cadavres présentaient des signes de torture, notamment des traces de cordes attachées autour de leurs mains et de leur cou.

Une sépulture collective a été découverte à Izyum, dans la région de Kharkiv. Les démarches nécessaires ont déjà commencé. Tous les corps seront exhumés et envoyés pour examen médico-légal. Attendez-vous à plus d’informations demain. La Russie est un pays meurtrier. Un État parrain du terrorisme. pic.twitter.com/7pKTrYvlUF — Andriy Yermak (@AndriyYermak) 15 septembre 2022

Président Volodymyr Zelensky a déclaré qu’Izium pourrait être ajouté à la liste des endroits où des civils ukrainiens ont été victimes de violences de la part de soldats russes : “Bucha, Marioupol, maintenant, malheureusement, Izium”.

Les 10 sites distincts où la torture a eu lieu identifiés par AP comprenaient une prison souterraine, un poste de police, un jardin d’enfants et une fosse sans soleil dans laquelle quelqu’un avait gravé des dates dans les murs.

Mykola Mosyakyn, un soldat ukrainien de 38 ans, a déclaré à AP qu’il avait été capturé et torturé à plusieurs reprises.

“Ils m’ont battu avec des bâtons. Ils m’ont frappé avec leurs mains, ils m’ont donné des coups de pied, ils m’ont éteint des cigarettes, ils m’ont mis des allumettes”, a-t-il dit. “Ils ont dit ‘Danse’, mais je n’ai pas dansé. Alors ils m’ont tiré dans les pieds.”

Mosyakyn a déclaré qu’il y avait des salles spécialement conçues pour le waterboarding et l’électrocution sur l’un des sites de torture situés dans une école. Il a vu les corps de civils qui avaient été torturés à mort traînés et, la nuit, il a entendu les cris des femmes, qui étaient tenues à l’écart des prisonniers de sexe masculin, a-t-il déclaré à AP. Des responsables du renseignement en Ukraine ont déclaré que les femmes avaient été violées à plusieurs reprises par des soldats russes.

—La presse associée (@AP) 2 octobre 2022

Des rapports faisant état de tortures commises par des soldats russes ont circulé presque depuis le début de la guerre. Des enquêteurs mandatés par l’ONU conclu le mois dernier que d’horribles crimes de guerre avaient été commis en Ukraine. L’enquête a révélé que des soldats russes avaient commis des viols et des actes de torture, y compris contre des enfants, et dans certains cas, avaient obligé les familles des victimes à surveiller. L’équipe de l’ONU a déclaré qu’une multitude d’autres crimes de guerre ont été commis par les forces russes, y compris l’utilisation de certains systèmes d’armes interdits, des frappes aériennes dans des zones surpeuplées et des exécutions civiles. La torture, qu’elle soit pratiquée sur des soldats ou des civils, est un crime de guerre en vertu du droit international. Les troupes russes ont également été documentées en train de discuter de crimes de guerre potentiels. Dans l’audio intercepté par des responsables ukrainiens et obtenu par Le New York Timesun soldat russe a dit à sa petite amie qu’il avait reçu un afin de “tuer tous ceux que nous voyons”, y compris les civils.