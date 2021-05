La Russie autorise l’utilisation du vaccin Covid en un seul coup

LONDRES – La Russie a autorisé jeudi l’utilisation d’un vaccin anti-coronavirus à un coup appelé « Spoutnik Light », selon le fonds souverain du pays, une initiative visant à augmenter les approvisionnements en vaccins dans les pays où les taux d’infection sont en hausse.

Le Fonds d’investissement direct russe a déclaré que Sputnik Light, un vaccin allégé développé par l’Institut de recherche Gamaleya de Moscou, a un taux d’efficacité de 79,4% et coûterait moins de 10 dollars la dose.

Le RDIF a déclaré que le vaccin, le premier composant du vaccin Spoutnik V à deux doses phare du pays, est compatible avec les exigences standard de stockage et de logistique des vaccins.

Il affirme que l’une des utilisations potentielles du vaccin à injection unique est la vaccination d’un plus grand nombre de personnes dans un laps de temps plus court, notant qu’il peut être expédié rapidement dans un pays en pleine épidémie aiguë.

Le RDIF a déclaré que des essais de phase III de stade avancé impliquant 7 000 personnes étaient en cours en Russie, aux Émirats arabes unis et au Ghana, entre autres pays. Des résultats intermédiaires étaient attendus plus tard ce mois-ci.

Les résultats de phase I et de phase II du vaccin à dose unique Sputnik Light ont révélé que le vaccin était sûr pour tous les sujets et qu’aucun événement indésirable grave n’avait été enregistré, a-t-il déclaré.

« Le régime à dose unique résout le défi de l’immunisation de grands groupes en un temps plus court, ce qui est particulièrement important pendant la phase aiguë de la propagation du coronavirus, en réalisant plus rapidement l’immunité du troupeau », a déclaré Kirill Dmitriev, PDG du RDIF, dans un communiqué.

Dmitriev a déclaré que si Sputnik Light avait « un prix abordable » de moins de 10 dollars, le vaccin à deux doses Spoutnik V « reste la principale source de vaccination en Russie ».

« Le vaccin Sputnik Light sera exporté vers nos partenaires internationaux pour aider à augmenter le taux de vaccination dans un certain nombre de pays face à la lutte en cours contre la pandémie et les nouvelles souches de coronavirus », a-t-il ajouté.

Mercredi, le RDIF a déclaré que plus de 20 millions de personnes dans le monde avaient reçu leur première dose du vaccin Spoutnik V.

« Sputnik Light aidera à prévenir la propagation du coronavirus grâce à une immunisation plus rapide de groupes de population plus importants, ainsi qu’à soutenir des niveaux d’immunité élevés chez ceux qui ont déjà été infectés auparavant », Alexander Gintsburg, directeur du Centre national de recherche d’épidémiologie de Gamaleya et Microbiologie, a déclaré dans un communiqué.

« Sputnik Light offre une forte valeur ajoutée pour la vaccination initiale et la revaccination, ainsi que pour augmenter l’efficacité lorsqu’il est pris en association avec d’autres vaccins. »