La Russie aurait une opinion positive de l’initiative de paix du pape François, pas de plans immédiats pour une mission à Moscou

La Russie a indiqué vendredi qu’elle considérait positivement l’initiative de paix du pape François en Ukraine, mais a souligné qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour une mission du Vatican à Moscou.

La déclaration du ministère russe des Affaires étrangères à l’agence d’État RIA Novosti a été la première reconnaissance publique par Moscou de la décision du pape. Cela faisait suite à l’annonce du week-end du Vatican selon laquelle un vétéran des initiatives de médiation pour la paix de l’Église catholique, le cardinal italien Matteo Zuppi, avait été choisi par François comme son envoyé.

« Nous reconnaissons le désir sincère du Saint-Siège de promouvoir le processus de paix », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, selon RIA Novosti. « Dans le même temps, aucune mesure pratique n’a été prise par la partie vaticane pour organiser le voyage à Moscou. »

Zuppi a déclaré aux journalistes jeudi que l’objectif de la mission était « d’aider à apaiser les tensions du conflit » dans l’espoir qu’elle puisse contribuer à « des chemins de paix ». Il a établi un parallèle avec ses efforts dans les années 1990, aux côtés de la communauté Sant’Egidio basée à Rome, pour aider à la médiation des pourparlers de paix qui ont mis fin à la guerre civile au Mozambique.

De plus, a noté Zuppi, l’initiative de l’église a commencé avec l’espoir de trouver des « chemins de paix » et a abouti à des réunions qui ont rapproché les parties belligérantes avec des « liens tissés » entre les factions, et finalement un accord de paix.

« L’effort (en Ukraine) ira certainement dans ce sens », a déclaré Zuppi, s’exprimant à l’issue d’une réunion de la Conférence épiscopale italienne. « Nous verrons. »

François a annoncé l’existence d’une mission de paix alors qu’il rentrait chez lui le mois dernier depuis la Hongrie, où il a rencontré un envoyé de l’Église orthodoxe russe, qui a fortement soutenu la guerre du Kremlin. Dans les semaines qui ont suivi, François a rencontré au Vatican le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas de concessions territoriales et a rejeté la référence de François aux victimes des deux côtés du conflit, affirmant qu’il ne peut y avoir d’équivalence entre la victime et l’agresseur. .

Zuppi a noté que l’espoir de paix de François avait « fait pleurer le Saint-Père », une référence au 8 décembre, lorsque François a pleuré devant une statue de la Madone au centre-ville de Rome alors qu’il priait pour la paix en Ukraine.