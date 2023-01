La Russie aurait ordonné la création de 24 colonies pénitentiaires en Ukraine occupée

La Russie a ordonné la création de 24 colonies pénitentiaires dans les parties annexées de l’Ukraine, selon Meduza.

Le décret décrit les plans de création de colonies à Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Les conditions dans les colonies pénitentiaires, qui trouvent leurs racines dans les goulags de l’ère soviétique, sont notoirement dures.

La Russie a ordonné la création de deux douzaines de colonies pénitentiaires dans les parties occupées de l’Ukraine, selon le média indépendant basé en Lettonie Médouza.

Les décret gouvernementalqui a été publié mardi, décrit la création de 24 installations dans des régions d’Ukraine qui ont été unilatéralement déclarées par les dirigeants russes comme faisant partie de la Russie, au milieu de son invasion en cours.

Dans ces colonies, les prisonniers sont logés dans des casernes, et non dans des cellules, et sont souvent contraints au travail pendant jusqu’à 16 heures par jour, selon le groupe de réflexion polonais Centre d’études orientales.

Le groupe de réflexion a déclaré que beaucoup ressemblaient à leur infâme ancêtre : le goulag de l’ère soviétique.

Le décret publié décrit les plans de création de 12 nouvelles colonies pénitentiaires à Donetsk, sept à Luhansk, trois à Kherson et deux à Zaporizhzhia, a rapporté Meduza.

Le gouvernement prévoit également trois établissements correctionnels médicaux et trois centres correctionnels.

Selon un département d’État américain de 2021 rapportla surpopulation, les abus par les gardiens et les détenus, la torture et l’insuffisance des soins de santé et de l’assainissement sont monnaie courante dans ces colonies.

Ukraine Pravdaun journal en ligne ukrainien, a rapporté qu’il y avait 626 colonies pénitentiaires en Russie en novembre 2022.

Des prisonniers ukrainiens ont déjà été transportés dans des colonies pénitentiaires sur le territoire russe, selon les recherches du politicien de l’opposition russe Alexey Navalny et Gulagu.net, par Meduza.

Le chef de Gulagu.net, Volodymyr Osechkin, a déclaré à Meduza que les prisonniers ukrainiens arrivant dans les colonies pénitentiaires russes étaient souvent traités avec cruauté, des pistolets paralysants étant régulièrement utilisés contre eux.

UN rapport par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a constaté que des militaires ukrainiens avaient été dépouillés de leurs biens avant d’être transférés dans des colonies pénitentiaires de fortune.

Un prisonnier a déclaré aux enquêteurs de l’ONU qu’il était détenu dans une colonie pénitentiaire russe près de Donetsk et qu’au cours d’une séance d’interrogatoire, des fils étaient attachés à ses organes génitaux et à son nez et qu’il avait reçu des décharges électriques, selon le rapport.

D’autres prisonniers dans le rapport ont détaillé d’autres formes de violence sexuelle et des formes de torture humiliantes, dont un qui a déclaré qu’une cigarette allumée lui avait été placée dans les narines.