La Russie aurait licencié un général que l’on n’avait pas vu depuis 2 mois après l’échec d’une mutinerie

La Russie a démis Sergueï Sourovikine, surnommé « Général Armageddon », de ses fonctions de chef de l’armée de l’air, après qu’il ait disparu de la vue du public lors d’une mutinerie de mercenaires de Wagner contre les hauts gradés de l’armée en juin, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle RIA.

Récipiendaire de la plus haute distinction militaire russe, Sourovikin serait le plus haut responsable militaire russe à perdre son emploi à la suite de la mutinerie des 23 et 34 juin, qui, selon le président Vladimir Poutine, aurait pu faire basculer le pays dans la guerre civile.

Le patron de Wagner, Eugène Prigojine, qui a dirigé la révolte, reste en liberté et a publié lundi un discours vidéo qui, selon lui, a été tourné en Afrique. Les deux hommes que Prigozhin voulait renverser – le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valery Gerasimov – restent à leur poste.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante cette information et il n’y a pas eu de confirmation officielle immédiate.

Des responsables américains ont déclaré à Reuters en juin que Surovikin avait soutenu Prigojine, mais que les renseignements occidentaux ne savaient pas avec certitude s’il avait aidé la rébellion d’une manière ou d’une autre.

REGARDER l Poutine, sous mandat d’arrêt international, apparaît par vidéo au sommet : Les membres des BRICS font pression pour un rôle international plus large et une adhésion élargie L’élargissement de l’adhésion aux BRICS – composés du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – est à l’ordre du jour alors que les dirigeants de ces pays se réunissent à Johannesburg sans le président Vladimir Poutine. Le groupe milite également pour une plus grande présence sur la scène internationale.

La dernière apparition publique de Surovikin a eu lieu le 24 juin, le deuxième et dernier jour de la mutinerie, lorsqu’il est apparu dans ce qui ressemblait à une vidéo soigneusement mise en scène. Visiblement tendu et sans insigne, il exhorta Prigojine à abandonner sa marche sur Moscou.

Depuis la mutinerie, à laquelle ont pris fin des négociations et un accord avec le Kremlin, certains médias et sources russes ont déclaré que Sourovikine, qui avait souvent été publiquement félicité par Prigojine à l’approche de la révolte, faisait l’objet d’une enquête pour complicité possible et étant assigné à résidence.

Le rapport de RIA suggère qu’il reste membre de l’armée russe. Cela ne disait rien sur son avenir.

Surovikin a gagné le surnom de « Général Armageddon » lors de l’intervention militaire russe en Syrie pour les tactiques brutales qu’il y a employées.

Il a été chargé des opérations militaires russes en Ukraine en octobre dernier, mais en janvier, ce rôle a été confié au général Valery Gerasimov, chef d’état-major, et Surovikin a été nommé adjoint de Gerasimov.

3 morts à Belgorod en Russie

La Russie a déclaré mercredi avoir déjoué la dernière attaque de drone ukrainien sur Moscou, mais trois personnes ont été tuées dans une frappe de drone près de la frontière ukrainienne.

Le gouverneur de la région de Belgorod, voisine de l’Ukraine et fréquemment attaquée, a déclaré que le drone avait touché un sanatorium dans un village. Il a déclaré que deux personnes étaient mortes sur place et que les médecins n’avaient pas pu sauver la vie de la troisième.

Une vue montre un sanatorium endommagé à la suite d’une prétendue attaque meurtrière de drone ukrainien dans le village de Lavy, dans la région de Belgorod, en Russie. (Gouverneur de la région de Belgorod Viatcheslav Gladkov/Telegram/Reuters)

La tentative d’attaque à Moscou n’aurait fait de mal à personne et ne semble avoir causé que des dégâts mineurs. Il s’agissait du dernier d’une vague d’incidents similaires et a une fois de plus forcé les aéroports de Moscou à suspendre brièvement les vols par mesure de précaution.

Le ministère de la Défense a déclaré que les forces de défense aérienne près de la capitale avaient abattu deux drones au-dessus des districts de Mozhaisky et de Khimki, dans la région de Moscou.

Il a indiqué qu’un troisième avait été bloqué et avait perdu le contrôle, mais il a néanmoins touché un immeuble de grande hauteur en construction dans un quartier d’affaires de Moscou. Le même quartier, connu sous le nom de Moscow City, a été touché deux fois en trois jours au début du mois.

Pas de commentaire immédiat de l’Ukraine, qui assume rarement la responsabilité directe des frappes de drones sur le territoire russe ou sur les zones contrôlées par la Russie, mais qui semble avoir multiplié ces attaques depuis que deux drones ont été détruits au-dessus du Kremlin début mai.