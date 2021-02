La Russie a expulsé trois diplomates européens, d’Allemagne, de Pologne et de Suède, au motif qu’ils ont assisté à des rassemblements illégaux en soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, ont déclaré des sources de l’UE. EUobserver rapporté vendredi.

Une autre source a déclaré à l’agence de presse que cette décision avait été prise lors d’une conférence de presse conjointe entre le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Moscou.

Le haut diplomate du bloc a été critiqué pour sa visite à Moscou, plusieurs législateurs européens appelant à l’annulation de sa visite suite à l’arrestation du critique du Kremlin, Navalny et à la violente répression policière contre les manifestants exigeant sa libération. Borrell a justifié sa décision en disant que garder les canaux de communication ouverts avec la Russie est la bonne stratégie pour l’UE.

«Ma visite coïncide avec l’arrestation et la condamnation d’Alexei Navalny, et l’arrestation de milliers de manifestants. Comme vous pouvez vous y attendre, j’ai fait part au ministre Lavrov de notre profonde inquiétude et réitéré notre appel pour sa libération et le lancement d’une enquête impartiale sur son empoisonnement », a déclaré Borrell lors de la conférence de presse avec Lavrov.

Tout en soulignant le «plein respect» par l’UE de la souveraineté de la Russie et «sa propre responsabilité en ce qui concerne le respect de ses engagements internationaux», le chef de la politique étrangère de l’UE a souligné que l’État de droit, les droits de l’homme, la société civile et la liberté politique sont d’une importance capitale pour l’UE si l’objectif est de construire un «avenir commun».

«C’est le but de ma visite. C’est le premier pas. Nous continuerons à être en désaccord sur plusieurs points, mais nous devons chercher des endroits où nous pouvons être d’accord et coopérer », a conclu Borrell.