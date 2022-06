La Russie au bord d’un défaut de paiement historique à l’expiration du délai de paiement

Timothy Ash, stratège souverain senior des marchés émergents chez Bluebay Asset Management, a déclaré que même si le défaut pourrait ne pas avoir beaucoup d’impact immédiat sur le marché, les euro-obligations souveraines russes à plus longue échéance qui se négociaient à 130 cents avant l’invasion se sont déjà effondrées entre 20 et 30 cents, et se négocient désormais à des niveaux par défaut.

“Mais ce défaut est important car il aura un impact sur les notations, l’accès au marché et les coûts de financement de la Russie pour les années à venir. Et important ici, étant donné que le Trésor américain a forcé la Russie à faire défaut, la Russie ne pourra sortir du défaut que lorsque les États-Unis Le Trésor donne aux détenteurs d’obligations le feu vert pour négocier les conditions avec les créanciers étrangers de la Russie.”

Ash a suggéré que ce processus pourrait prendre des années ou des décennies, même en cas de cessez-le-feu qui n’aboutirait pas à un accord de paix complet, ce qui signifie que l’accès de la Russie au financement étranger restera limité et qu’elle devra faire face à des coûts d’emprunt plus élevés pendant encore longtemps. .

Il a fait valoir que les sources alternatives de financement étranger de la Russie au-delà de l’Occident, telles que les banques chinoises, seraient également réticentes à regarder au-delà des gros titres par défaut.

“S’ils sont prêts à courir les risques de sanctions secondaires – ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à présent – et à continuer à prêter à la Russie, ils ajouteront une énorme prime de risque aux taux de prêt dans la perspective d’être entraînés d’une manière ou d’une autre dans de futures négociations sur la restructuration de la dette”, a déclaré Ash. a dit.

“Cela rend les prêts à la Russie d’autant plus difficiles que les gens l’éviteront. Et cela signifie une baisse des investissements, une croissance plus faible, un niveau de vie plus bas, une fuite des capitaux et des personnes (fuite des cerveaux) et un cercle vicieux de déclin pour l’économie russe. .”

Jusqu’à présent, la Russie a réussi à mettre en place des contrôles de capitaux efficaces qui ont soutenu le rouble et ont continué à tirer des revenus substantiels des exportations d’énergie en raison de la flambée des prix du pétrole et du gaz.

Cependant, Ash a suggéré que la transition carbone et l’accélération de la diversification occidentale loin de l’énergie et des matières premières russes signifient que cette “poule aux œufs d’or est cuite deux à trois ans plus tard”.

“Ainsi, sur une perspective de deux à trois ans, la Russie fait face à un effondrement des recettes d’exportation, avec presque aucun accès au financement international en raison des sanctions et des défauts de paiement”, a-t-il déclaré.

“Pendant ce temps, une grande partie de l’armée de Poutine ayant été détruite en Ukraine, il aura du mal à financer la reconstruction militaire qu’il cherchera désespérément à réaliser étant donné son désir de conserver une sorte de parité avec l’OTAN.”

Le détournement des ressources qui en résulte loin de la consommation et vers des investissements militaires, a expliqué Ash, pourrait conduire à une perspective de “décomposition et de déclin” pour la Russie de Poutine.