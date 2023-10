La Russie attaquera les autres si l’Ukraine perd, dit Zelensky à l’Europe

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti que la Russie pourrait reconstruire ses capacités militaires et attaquer d’autres pays d’ici cinq ans si le continent venait à vaciller dans son soutien à Kiev.

Une attaque russe contre un village de la région de Kharkiv jeudi a tué au moins 49 personnes, dont un garçon de six ans.

Zelensky a appelé les pays européens à fournir du matériel militaire supplémentaire à l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti jeudi les dirigeants européens que la Russie pourrait reconstruire ses capacités militaires et attaquer d’autres pays d’ici cinq ans si le continent venait à faiblir dans son soutien à Kiev.

Zelensky, participant à un sommet de la Communauté politique européenne en Espagne, a également déclaré qu’il restait confiant dans la poursuite de l’aide financière américaine et européenne malgré les « tempêtes politiques » à Washington et ailleurs.

Dans un discours émouvant, Zelensky a décrit comment les enfants ukrainiens de la ville orientale de Kharkiv apprenaient à distance ou suivaient des cours dans les stations de métro en raison des raids aériens.

« Tant qu’il n’y aura pas de système de défense aérienne pleinement efficace, les enfants ne pourront pas aller à l’école », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement à Grenade, à environ 4 000 km à l’ouest de Kharkiv.

Soulignant les horreurs de la guerre, une attaque russe contre un village de la région de Kharkiv jeudi a tué au moins 49 personnes, dont un garçon de six ans, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Zelensky a déclaré qu’en fournissant des équipements militaires supplémentaires à l’Ukraine, les pays européens pourraient contribuer à garantir qu’un « drone, un char ou toute autre arme russe ne frappera personne d’autre en Europe ».

« Nous ne devons pas permettre [Russian president Vladimir] Poutine pour déstabiliser toutes les autres parties du monde et nos partenaires afin de ruiner la puissance de l’Europe », a déclaré Zelensky.

Il ajouta:

La présence de la Russie, de ses militaires ou de ses mandataires sur le territoire de tout autre pays constitue une menace pour nous tous. Nous devons travailler ensemble pour chasser la Russie du territoire des autres pays.

Engagement

La Communauté politique européenne a été créée l’année dernière à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour favoriser la coopération entre plus de 40 pays, de la Norvège à la Moldavie.

Le rassemblement de Grenade donne à des dirigeants tels que le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak l’occasion de réaffirmer leur engagement envers l’Ukraine après que les turbulences politiques aux États-Unis et en Europe aient soulevé des questions sur le maintien d’un soutien.

Un différend au sein de la majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis a compliqué les négociations budgétaires et a incité le président Joe Biden, un démocrate, à exprimer ouvertement son inquiétude quant à la conclusion d’un accord sur l’aide à l’Ukraine.

Le soutien en Europe semble également moins solide après que l’ancien Premier ministre pro-russe Robert Fico a remporté les élections en Slovaquie le week-end dernier grâce à sa promesse de mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine.

Zelensky a minimisé ces inquiétudes en déclarant : « J’ai confiance en l’Amérique. Ce sont des gens forts avec des institutions fortes et une démocratie forte ».

La chef de la Commission européenne, l’exécutif européen, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc travaillait sur un paquet de 50 milliards d’euros pour l’Ukraine pour 2024-2027, ajoutant qu’elle était « très confiante » quant à la poursuite de l’aide américaine à Kiev.

Certains pays ont également pris des engagements à Grenade.

Zelensky a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu’il avait discuté avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, l’hôte du sommet, d’un nouveau programme d’aide militaire, d’une aide énergétique et de la manière de maintenir ouvert un couloir dans la mer Noire pour les exportations de céréales ukrainiennes.

Une source gouvernementale espagnole a déclaré que Madrid fournirait à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne et anti-drones ainsi qu’une formation des soldats ukrainiens à leur utilisation.

Des tensions

La Russie s’est retirée en juillet d’un accord qui permettait à l’Ukraine – l’un des principaux exportateurs mondiaux de céréales – d’expédier en toute sécurité des produits alimentaires via la mer Noire.

La Russie a jusqu’à présent rejeté les propositions de l’ONU visant à relancer l’accord, tandis que l’Ukraine poursuit ses exportations via ce qu’elle appelle un « couloir humanitaire » temporaire pour les cargos.

Les efforts de l’Ukraine pour exporter des céréales par voie terrestre via les pays de l’UE ont provoqué des tensions avec la Pologne et certains autres membres de l’Est du bloc, désireux de protéger leurs propres agriculteurs. Kiev et Bruxelles discutent également de l’expansion de routes maritimes alternatives.

Le sommet discutera également des efforts déployés par l’Ukraine et d’autres pays pour rejoindre l’UE ainsi que de la manière de faire face à l’arrivée croissante de réfugiés et de migrants en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique, deux défis existentiels pour le bloc.

« Passer d’une UE à 27 à une UE à 35 créera de nombreux défis internes. Nous ouvrirons à Grenade ce grand débat qui nous mènera à une réforme en profondeur de l’UE », a déclaré Sánchez.

Les discussions en marge de la réunion de jeudi porteront sur les crises entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et entre la Serbie et le Kosovo, qui ont éclaté ces dernières semaines dans un contexte d’échec des efforts de médiation de l’UE.