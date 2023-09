La Russie attaque le port d’Odessa, dernière attaque contre les céréales ukrainiennes

Commentez cette histoire Commentaire

DNIPRO, Ukraine — La Russie a lancé lundi des drones et des missiles sur le port d’Odessa sur la mer Noire lors d’une attaque nocturne lundi, ont déclaré des responsables ukrainiens — la dernière attaque contre le secteur agricole vital de l’Ukraine alors que Moscou cherche à exploiter les divisions entre Kiev et ses voisins européens sur les exportations de céréales. . Des greniers ont été détruits par des missiles de croisière et le port d’Odessa a été « considérablement endommagé », selon le commandement sud de l’Ukraine, qui a déclaré qu’une partie de l’attaque avait été menée par des navires de guerre russes.

Les frappes et les chutes de débris ont brisé des fenêtres et déclenché plusieurs incendies, notamment dans une maison et des entrepôts, ont indiqué des responsables. Personne n’a été tué et une femme civile blessée a reçu une assistance médicale, ont indiqué les responsables. Le commandement ukrainien a affirmé que sa défense aérienne avait intercepté la majorité des menaces, y compris les 19 drones de conception iranienne impliqués.

La grève fait suite à des mois d’attaques russes visant à éroder l’industrie céréalière ukrainienne, un secteur crucial de son économie déjà mis à rude épreuve par une politique régionale tendue. Les attaques se sont multipliées à mesure que la saison des récoltes d’été s’est terminée et que les agriculteurs se sont tournés vers l’expédition des céréales pour les vendre dans le monde entier, où elles sont désespérément nécessaires aux pays en développement confrontés à des pénuries alimentaires.

Les céréales ukrainiennes au centre de la lutte pour les voix lors des élections polonaises

Les perturbations de la mer Noire ont contraint l’Ukraine à explorer des routes terrestres, mais Kiev a dû faire face à la résistance de certains de ses voisins les plus proches, notamment la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, craignant que des céréales ukrainiennes relativement bon marché n’inondent leurs marchés, ne fassent baisser les prix et nuiraient aux marchés locaux. Les agriculteurs.

La Pologne, un partenaire important en matière de défense, a déclaré qu’elle cesserait de fournir de nouvelles armes à Kiev alors que la querelle des céréales s’accentuait, mais Varsovie a ensuite déclaré qu’elle aiderait l’Ukraine à transporter les céréales vers les pays les plus pauvres. La Slovaquie et l’Ukraine ont convenu d’accorder des licences pour les accords céréaliers afin de sortir de l’impasse.

La bataille diplomatique a été observée avec une apparente satisfaction à Moscou. « Nous sommes conscients que les frictions vont également s’accentuer entre Kiev et les autres capitales européennes ; c’est inévitable », a déclaré la semaine dernière Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

L’Ukraine frappe le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol

Au cours de l’été, la Russie a mis fin unilatéralement à un accord parrainé par les Nations Unies qui garantissait le passage en toute sécurité des cargos dans la mer Noire.

Le ciel de la mer Noire est de plus en plus encombré de drones et de missiles lancés des deux côtés et, à certains endroits, les eaux sont remplies de mines.

Kiev a intensifié ses attaques contre la Crimée occupée, la péninsule illégalement envahie et annexée par la Russie en 2014, y compris une frappe de missile audacieuse vendredi contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol.

Les opérations ukrainiennes ont également visé des aérodromes russes et une cale sèche à Sébastopol. Cette attaque, survenue au début du mois, a endommagé un sous-marin et un navire de débarquement.