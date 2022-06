La Russie attaque la capitale ukrainienne Kyiv pour la première fois depuis des semaines

La Russie a attaqué la capitale ukrainienne aux premières heures de dimanche matin, frappant au moins deux immeubles résidentiels, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, alors qu’ailleurs les troupes russes consolidaient leurs gains à l’est.

Les journalistes de l’Associated Press à Kyiv ont vu les services de secours lutter contre les flammes et secourir des civils. Klitschko a déclaré que deux personnes avaient été hospitalisées pour des blessures.

Le député ukrainien Oleksiy Goncharenko a écrit sur l’application de messagerie Telegram que “selon les données préliminaires, 14 missiles ont été lancés contre la région de Kiev et Kyiv”.

Avant l’attaque tôt le matin de dimanche, Kyiv n’avait pas fait face à de telles frappes aériennes russes depuis le 5 juin.

Bombardiers déployés depuis la Biélorussie

Pendant ce temps, les forces russes ont cherché à engloutir le dernier bastion ukrainien restant dans la région orientale de Louhansk, dans le Donbass, en appuyant sur leur élan après avoir pris le contrôle total samedi des ruines carbonisées de Severodonetsk et de l’usine chimique où des centaines de soldats et de civils ukrainiens avaient été enfermé.

Samedi, la Russie a également lancé des dizaines de missiles sur plusieurs zones à travers le pays loin du cœur des batailles orientales. Certains des missiles ont été tirés par des bombardiers russes à longue portée Tu-22 déployés depuis la Biélorussie pour la première fois, a indiqué le commandement aérien ukrainien.

Le bombardement a précédé une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au cours de laquelle Poutine a annoncé que la Russie prévoyait de fournir à la Biélorussie le système de missiles Iskander-M.

Des soldats ukrainiens montent à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes sur une route de la région orientale de Louhansk le 23 juin, au milieu de l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré samedi soir que les forces séparatistes soutenues par la Russie et Moscou contrôlent désormais Severodonetsk et les villages qui l’entourent. Il a déclaré que la tentative des forces ukrainiennes de transformer l’usine d’Azot en un “centre de résistance tenace” avait été contrecarrée.

Serhiy Haidai, le gouverneur de la province de Louhansk, a déclaré vendredi que les troupes ukrainiennes se retiraient de Severodonetsk après des semaines de bombardements et de combats de maison en maison. Il a confirmé samedi que la ville était tombée aux mains des combattants russes et séparatistes, qui, selon lui, tentaient désormais de bloquer la ville voisine de Lysychansk depuis le sud. La ville se trouve de l’autre côté de la rivière juste à l’ouest de Severodonetsk.

L’agence de presse russe Interfax a cité un porte-parole des forces séparatistes, Andrei Marochko, disant que les troupes russes et les combattants séparatistes étaient entrés dans Lysychansk et que les combats se déroulaient au cœur de la ville. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur la réclamation de la partie ukrainienne.

Lysychansk et Severodonetsk ont ​​été le point focal d’une offensive russe visant à capturer tout le Donbass et à détruire l’armée ukrainienne qui le défendait – le segment le plus capable et le plus aguerri des forces armées du pays.

La capture de Lysychansk donnerait aux forces russes le contrôle de chaque colonie majeure de la province, une étape importante vers l’objectif de la Russie de capturer l’ensemble du Donbass. Les Russes et les séparatistes contrôlent environ la moitié de Donetsk, la deuxième province du Donbass.