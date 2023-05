La Russie attaque la capitale ukrainienne avant le jour de Kiev

Kyiv, Ukraine –

La capitale ukrainienne a été victime de la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre avec la Russie, ont déclaré des responsables locaux, alors que Kiev se préparait à marquer dimanche l’anniversaire de sa fondation. Au moins une personne a été tuée, mais des responsables ont déclaré que des dizaines de drones avaient été abattus, démontrant la capacité de défense aérienne de l’Ukraine.

La Russie a lancé samedi dans la nuit « l’attaque la plus massive » contre la ville avec des drones Shahed de fabrication iranienne, a déclaré Serhii Popko, un haut responsable militaire de Kiev. L’attaque a duré plus de cinq heures, la défense aérienne aurait abattu plus de 40 drones.

Un homme de 41 ans a été tué et une femme de 35 ans a été hospitalisée lorsque des débris sont tombés sur un immeuble non résidentiel de sept étages et ont déclenché un incendie, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Les débris d’un drone ont endommagé le bâtiment de la Société ukrainienne des aveugles. Dimanche matin, Volodymyr Golubenko, membre de l’organisation, est venu récupérer ses affaires. Il a été aidé par son fils Mykola, qui a cherché les affaires de son père parmi les décombres et en même temps a essayé de décrire à son père à quoi ressemble son bureau maintenant.

« Ce mur à droite est détruit et à gauche aussi », dit Mykola à son père.

Volodymyr Golubenko a travaillé à cet endroit pendant plus de 40 ans. Il dit que c’est un foyer pour de nombreux aveugles, car ils viennent ici pour se parler et s’entraider.

« Si vous n’avez même pas de travail, il est difficile d’en trouver un maintenant, car ces événements (la guerre) durent depuis l’année dernière. Au moins, les gens viennent ici pour discuter », a déclaré Volodymyr.

Comme Golubenko, de nombreuses personnes de son quartier ont entendu pour la première fois le bruit des drones Shahed. Parmi eux se trouvait Yana, 36 ans, qui a trois garçons. La famille s’est cachée dans un couloir toute la nuit.

« Quelque chose a commencé à exploser au-dessus de nous. Les enfants ont couru ici dans la peur », a déclaré Yana.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que samedi soir avait également battu des records en termes d’attaques de drones Shahed à travers le pays. Sur les 54 drones lancés, 52 ont été abattus par des systèmes de défense aérienne.

La Russie a lancé à plusieurs reprises des vagues d’attaques de drones contre l’Ukraine, mais la plupart sont abattues. L’Ukraine a également affirmé ce mois-ci avoir abattu certains des missiles hypersoniques russes Kinzhal, que le président russe Vladimir Poutine a présentés comme offrant un avantage concurrentiel clé.

Dans la province du nord-est de Kharkiv, le gouverneur régional Oleh Syniehubov a déclaré qu’une femme de 61 ans et un homme de 60 ans avaient été tués dans deux bombardements distincts.

Le jour de Kiev marque l’anniversaire de la fondation officielle de la ville. La journée est généralement célébrée avec des concerts en direct, des foires de rue, des expositions et des feux d’artifice. Des festivités réduites étaient prévues pour cette année, le 1 541e anniversaire de la ville.

Le moment des attaques de drones n’était probablement pas une coïncidence, ont déclaré des responsables ukrainiens.

« L’histoire de l’Ukraine est un irritant de longue date pour les Russes peu sûrs », a déclaré l’assistant présidentiel en chef de l’Ukraine, Andriy Yermak, sur Telegram.

« Aujourd’hui, l’ennemi a décidé de ‘féliciter’ les habitants de Kiev le jour de Kiev avec l’aide de leurs UAV (véhicules aériens sans pilote) mortels », a également écrit Popko sur l’application de messagerie.

Des responsables locaux de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit plusieurs drones à l’approche de la raffinerie de pétrole d’Ilsky.

La région de Belgorod, dans le sud de la Russie, à la frontière de l’Ukraine, a également été attaquée samedi par les forces ukrainiennes, ont indiqué des responsables locaux. Le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov a rapporté dimanche qu’une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans avaient été blessés dans le bombardement.

Les attaques de drones contre les régions frontalières russes se produisent régulièrement depuis le début de l’invasion en février 2022, les attaques augmentant le mois dernier. Plus tôt ce mois-ci, une raffinerie de pétrole à Krasnodar a été attaquée par des drones pendant deux jours consécutifs.

Les défenses aériennes ukrainiennes, renforcées par des systèmes sophistiqués fournis par l’Occident, ont été aptes à contrecarrer les attaques aériennes russes – à la fois des drones et des missiles d’avions.

Plus tôt en mai, l’Ukraine a empêché une intense attaque aérienne russe sur Kiev, abattant tous les missiles visant la capitale. Le bombardement, qui visait en outre des endroits à travers l’Ukraine, comprenait six missiles hypersoniques aérobalistiques russes Kinzhal, présentés à plusieurs reprises par le président russe Vladimir Poutine comme offrant un avantage concurrentiel stratégique clé et parmi les armes les plus avancées de l’arsenal de son pays.

Des systèmes sophistiqués de défense aérienne occidentale, y compris des missiles Patriot de fabrication américaine, ont contribué à épargner à Kiev le type de destructions observées le long de la principale ligne de front à l’est et au sud de l’Ukraine. Alors que la plupart des combats au sol sont dans l’impasse le long de cette ligne de front, les deux parties ciblent d’autres territoires avec des armes à longue portée.

Dans le contexte des attaques de drones de samedi soir, l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a mis en garde contre une escalade en Ukraine. Il a déclaré dimanche à la BBC que son pays disposait d' »énormes ressources » et qu’il n’avait « pas encore agi très sérieusement », avertissant que les livraisons occidentales d’armes à l’Ukraine risquaient de faire passer la guerre à une « nouvelle dimension ». La durée du conflit, a-t-il dit, « dépend des efforts d’escalade de la guerre entrepris par les pays de l’OTAN, en particulier par le Royaume-Uni ».

Les commentaires de Kelin sont typiques de la rhétorique des responsables russes concernant la puissance militaire de Moscou, mais contredisent les rapports réguliers du champ de bataille selon lesquels les troupes russes sont mal équipées et entraînées.

Dimanche également, le nombre de morts dans l’attaque au missile de vendredi contre la ville ukrainienne centrale de Dnipro, la capitale régionale de la province de Dnipropetrovsk, est passé à quatre. Régional. Le gouverneur Serhii Lysak a déclaré que trois personnes considérées comme disparues ont été confirmées mortes. Trente-deux personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors de l’attaque qui a frappé un bâtiment contenant des cliniques de psychologie et vétérinaires.

Elise Morton a rapporté de Londres.