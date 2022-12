La Russie attaque Kyiv dans la nuit avec un essaim de drones auto-détonants

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – La Russie a attaqué Kyiv et d’autres villes ukrainiennes aux premières heures de lundi avec une horde de drones auto-détonants – bombardant à nouveau des infrastructures critiques mais avec un changement tactique sinistre qui semblait destiné à priver les Ukrainiens non seulement de chaleur, électricité, et d’eau mais aussi de sommeil.

Les sirènes des raids aériens ont retenti à Kyiv à 2 heures du matin, le son strident amplifié par le vide des rues de la capitale pendant son couvre-feu nocturne.

La Russie bombarde sans relâche les villes ukrainiennes avec des missiles et des drones depuis début octobre, cherchant à détruire le réseau énergétique du pays et à laisser les citoyens sans services urgents pendant l’hiver glacial, y compris un lourd barrage de missiles vendredi.

Mais les frappes de lundi marquent la première fois que la Russie envoie une si grande flotte de drones du jour au lendemain – potentiellement une reconnaissance par les commandants russes que leurs drones iraniens bruyants et au vol lent sont beaucoup plus faciles à repérer et à abattre pendant la journée.

Les partisans occidentaux de l’Ukraine se sont précipités pour renforcer ses défenses aériennes en réponse aux frappes répétées de missiles et de drones russes. Mais alors que l’armée ukrainienne a affirmé avoir détruit la plupart des véhicules aériens sans pilote ou UAV, les responsables ont déclaré que plusieurs avaient atteint leurs cibles, causant des nouvelles et de graves dommages aux systèmes énergétiques du pays.

“Toute la nuit, des drones ennemis ont tenté de s’introduire dans des installations énergétiques dans tout le pays”, a déclaré Ukrenergo dans un communiqué. “Grâce au travail professionnel des forces de défense aérienne, l’ennemi n’a pas pleinement atteint son objectif, mais, malheureusement, il y a plusieurs coups sur les infrastructures.”

“Actuellement, la situation la plus difficile s’est développée dans les régions du centre, de l’est et du Dnipro”, poursuit le communiqué de la société. “Des calendriers d’arrêts d’urgence ont été introduits dans les régions de Soumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Zhytomyr, Chernihiv, Cherkasy, Kyiv et la ville de Kyiv. Les infrastructures essentielles sont prioritaires. Le rétablissement de l’approvisionnement en énergie des consommateurs domestiques peut prendre beaucoup de temps. »

Dans une poussée de patriotisme, les Russes envoient des cadeaux faits à la main aux troupes en Ukraine

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré dans un communiqué que les systèmes de défense aérienne du pays avaient abattu 30 des “environ 35” drones Shahed de fabrication iranienne, qui, selon elle, avaient été lancés depuis la “côte orientale de la mer d’Azov”.

“Unités de forces de missiles antiaériens, d’avions de chasse et de groupes de tir mobiles [were] impliqué dans la destruction des cibles aériennes », selon le communiqué de l’Air Force, publié sur sa chaîne Telegram.

Le Washington Post n’a pas pu confirmer de manière indépendante les chiffres de l’Air Force.

Mais l’ampleur de l’attaque du jour au lendemain a néanmoins confirmé que le président russe Vladimir Poutine n’avait pas l’intention de réduire son bombardement des systèmes d’infrastructure de l’Ukraine, qui, selon les experts internationaux, a poussé le pays au bord d’une crise humanitaire et pourrait déclencher une deuxième vague de millions de personnes. réfugiés ukrainiens vers les pays voisins si la vie en hiver devenait insupportable.

Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré sur sa chaîne Telegram que les forces russes avaient attaqué sa région du sud-est avec “des drones, de l’artillerie lourde et des roquettes Grad”. Dans la région du sud de Mykolaïv, la chef du conseil régional Hanna Zamazeeva, a déclaré que les forces de défense aérienne ukrainiennes « ont abattu 10 drones Shaheed-136 de fabrication iranienne ».

Face aux pannes d’électricité et aux drones de fabrication iranienne, les Juifs ukrainiens exhortent Israël à aider

Les attentats de lundi ont eu lieu quelques heures avant l’arrivée de Poutine à Minsk lundi, pour des entretiens avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko.

La visite est étroitement surveillée pour des indications d’un éventuel assaut imminent à lancer depuis le territoire biélorusse, tout comme la Russie a lancé son assaut sur Kyiv à partir de là l’hiver dernier.

Les autorités ukrainiennes ont averti qu’une telle attaque pourrait avoir lieu dès la fin janvier, bien que les responsables américains de la défense aient déclaré qu’ils ne voyaient aucun signe d’une telle agression dans un proche avenir.

La Russie a déjà ciblé l’Ukraine avec des frappes de drones, plus récemment dans la ville portuaire méridionale d’Odessa.

Mais l’assaut de lundi a été le plus important à ce jour contre Kyiv, a déclaré le maire adjoint Andriy Kryshchenko. Lors d’attaques précédentes, les drones avaient été accompagnés de missiles.

“C’est un changement de tactique – ils essaient de trouver les points faibles”, a déclaré Kryshchenko par téléphone depuis les lignes de front à l’est où il sert actuellement. “Ils essaient en quelque sorte de modifier l’image, ils essaient une nouvelle approche.”

On ne sait pas combien de temps la Russie pourra soutenir ses assauts aériens.

Le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, Oleksiy Danilov, a déclaré aux médias locaux que les services de renseignement ukrainiens indiquaient que les forces russes atteignaient la fin de leurs stocks de missiles et qu’il leur restait la capacité de “deux-trois, maximum quatre” attaques majeures impliquant des dizaines de missiles, tels que comme l’attaque de vendredi au cours de laquelle plus de 70 personnes ont été licenciées.

Cependant, la Russie dispose toujours d’un nombre suffisant de missiles S-300, une arme plus ancienne et moins précise, a déclaré Danilov.

Danilov a déclaré au Washington Post qu’en raison de la diminution de ses stocks, la Russie demande maintenant à l’Iran plus de missiles. “Si l’Iran leur fournit des roquettes, ce sera un défi pour nous, ce sera un très grand danger”, a-t-il déclaré.