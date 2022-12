La Russie attaque Kyiv avec une vague de drones de fabrication iranienne après une accalmie

Après que les forces russes ont commencé en septembre à perdre du terrain qu’elles avaient saisis au début de cette année dans l’est et le sud de l’Ukraine, elles ont considérablement augmenté les attaques de missiles et de drones contre les infrastructures civiles ukrainiennes, en particulier le réseau électrique, loin derrière les lignes de front. Des millions d’Ukrainiens vivent et travaillent sous le point de congélation avec de l’électricité, du chauffage et de l’eau courante intermittents – ou pas du tout – et dans des bâtiments endommagés et déchirés par les éléments.

Les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré à plusieurs reprises que de telles frappes contre des cibles civiles peuvent constituer un crime de guerre.

Les nouvelles frappes de drones surviennent alors que la Russie craint de plus en plus d’acquérir des missiles balistiques iraniens. L’Ukraine n’a désormais aucune défense contre de tels missiles. Les États-Unis devraient annoncer dès cette semaine le transfert à l’Ukraine de missiles de défense aérienne Patriot, conçus pour abattre des missiles, qui seraient l’arme la plus sophistiquée fournie à l’Ukraine en 10 mois de guerre.

L’administration Biden a hésité à fournir les armes les plus avancées à l’Ukraine, en particulier celles qui pourraient être utilisées pour frapper loin en Russie, craignant tout ce qui pourrait faire dégénérer la guerre en confrontation directe avec Moscou. Les récentes attaques de l’Ukraine contre des bases aériennes à environ 300 miles au-delà de ses frontières ont été menées à l’aide de drones de reconnaissance de l’ère soviétique, éventuellement réaffectés avec des ogives, ont suggéré des analystes militaires.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri S. Peskov, a déclaré mercredi que la Russie ciblerait « sans aucun doute » toutes les batteries de missiles Patriot en Ukraine. Mais Moscou a fait des déclarations similaires à propos d’autres armes sophistiquées fournies à l’Ukraine, comme la très efficace roquette d’artillerie HIMARS, avertissant à plusieurs reprises qu’elle considérait leur arrivée comme une escalade.