La Russie attaque Kiev après la destruction de quatre avions militaires lors d’une prétendue frappe de drone en Ukraine

La Russie affirme qu’au moins quatre de ses avions de transport militaires ont été endommagés après que l’Ukraine a lancé sa plus grande attaque de drones sur le sol russe depuis le début de l’invasion.

L’avion de transport Il-76 a été endommagé après que des drones ont frappé un aéroport de la région occidentale de Pskov, situé à 660 km au nord de la frontière ukrainienne et près des frontières de l’Estonie et de la Lettonie.

Deux des avions militaires « ont pris feu » après l’attaque, a rapporté l’agence de presse Tass, et des images de la ville montraient des incendies s’élevant haut dans le ciel nocturne.

Tous les vols civils à destination et en provenance de l’aéroport ont été annulés mercredi afin que les dégâts puissent être évalués de jour, a déclaré le gouverneur régional de Pskov, Mikhaïl Vedernikov.

« Selon les premières évaluations, rien de grave ne s’est produit, mais il est difficile de le déterminer de nuit. Si tout est en ordre, l’aéroport reprendra ses opérations normales jeudi », a-t-il déclaré, ajoutant qu’aucun civil n’a été blessé.

Selon le ministère de la Défense, d’autres drones ont été abattus au-dessus d’Orel, Briansk, Riazan, Kalouga et dans la région de Moscou entourant la capitale russe.

L’espace aérien autour de l’aéroport de Vnukovo à Moscou a été brièvement fermé pendant la nuit qui a suivi les frappes, tandis que les vols aux aéroports de Domodedovo et Sheremetyevo ont été retardés.

Des images partagées par le gouverneur montraient de la fumée s’échappant de la ville de Pskov et un grand incendie. Selon des médias non confirmés, entre 10 et 20 drones auraient pu attaquer l’aéroport.

La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir progressivement intensifié ses attaques de drones sur le sol russe et les territoires occupés par la Russie ces dernières semaines.

L’Ukraine ne fait généralement aucun commentaire sur les responsables des attaques sur le territoire russe, même si les responsables ont publiquement exprimé leur satisfaction à leur sujet.

Moscou a riposté mercredi en lançant une « attaque combinée massive » sur la capitale ukrainienne à l’aide de drones et de missiles, qui a tué deux personnes et en a blessé une autre.

Sergei Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, a déclaré que la Russie avait lancé des drones Shahed sur la ville depuis diverses directions, puis avait ciblé la capitale avec des missiles depuis l’avion stratégique Tu-95MS.

Il a déclaré que plus de 20 cibles avaient été abattues par les défenses aériennes ukrainiennes.

Les morts et les blessés sont survenus lorsque des débris sont tombés sur un immeuble commercial dans le district de Shevchenkivskyi, a déclaré M. Popko.

Des explosions en Ukraine ont également été signalées dans la ville méridionale d’Odessa et dans la région de Tcherkassy.