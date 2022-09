La Russie attaque des cibles civiles en Ukraine après des pertes sur le champ de bataille, selon le Royaume-Uni

La Russie a élargi ses frappes contre les infrastructures civiles ukrainiennes au cours de la semaine dernière à la suite de revers sur le champ de bataille et est susceptible d’élargir davantage sa gamme de cibles, a déclaré la Grande-Bretagne dimanche, alors qu’une icône de la musique russe lançait une nouvelle critique de la guerre.

Les Ukrainiens qui sont retournés dans la zone nord-est reprise lors de l’avancée fulgurante de Kyiv au début du mois cherchaient leurs morts tandis que l’artillerie et les frappes aériennes russes continuaient de pilonner des cibles dans l’est de l’Ukraine.

Cinq civils ont été tués dans des attaques russes dans la région orientale de Donetsk au cours de la journée écoulée et à Nikopol, plus à l’ouest, plusieurs dizaines de bâtiments résidentiels, de gazoducs et de lignes électriques ont été touchés, ont annoncé dimanche les gouverneurs régionaux.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les frappes russes contre des infrastructures civiles, notamment un réseau électrique et un barrage, se sont intensifiées au cours des sept derniers jours.

“Alors qu’elle fait face à des revers sur les lignes de front, la Russie a probablement étendu les emplacements qu’elle est prête à frapper dans le but de saper directement le moral du peuple et du gouvernement ukrainiens”, a-t-il déclaré dans une mise à jour des services de renseignement.

L’icône de la pop russe fustige Poutine

La dernière évaluation du Royaume-Uni intervient alors qu’Alla Pugacheva, la reine de la musique pop soviétique, a dénoncé dimanche la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine qui, selon elle, tue des soldats à des fins illusoires, accable les gens ordinaires et fait de la Russie un paria mondial.

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et la chanteuse pop russe Alla Pougatcheva posent pour une photo lors d’une cérémonie de remise des prix au Kremlin de Moscou à Moscou en 2014. Pougatcheva, extrêmement populaire depuis l’époque soviétique, dit qu’elle veut être placée sur la liste des agents étrangers de la Russie par solidarité avec son mari qui a été désigné comme tel. (Alexei Druzhinin et Spoutnik via l’Associated Press)

Depuis l’invasion du 24 février, la Russie a réprimé la dissidence, avec des amendes pour les artistes qui font des commentaires anti-guerre. La télévision d’État présente les critiques comme des traîtres à la patrie.

Pugacheva, 73 ans, une icône soviétique puis post-soviétique qui est probablement la femme la plus célèbre de Russie, a demandé à la Russie de la classer également comme “agent étranger” après que son mari, le comédien de télévision de 46 ans Maxim Galkin, était le 16 septembre. inscrit sur la liste de l’État.

“Je vous demande de m’inclure dans les rangs des agents étrangers de mon pays bien-aimé parce que je suis solidaire de mon mari”, a déclaré Pougatcheva sur Instagram, qui est interdit en Russie.

Pougatcheva a déclaré que son mari était un patriote qui voulait un pays prospère avec la paix, la liberté et “la fin de la mort de nos garçons à des fins illusoires”.

Une telle critique pénétrante de la part de l’une des personnes les plus célèbres de Russie – connue à travers les générations pour des succès tels que la chanson de 1982 Million de roses écarlates et le film de 1978 La femme qui chante – est rare, et potentiellement dangereux, dans la Russie moderne.

Cela indique également le niveau d’inquiétude au sein de l’élite russe au sens large à propos de la guerre.

Charnier à Izium

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans une allocution vidéo que les autorités avaient trouvé une fosse commune contenant les corps de 17 soldats à Izium, dont certains, selon lui, portaient des traces de torture.

Les habitants d’Izium ont recherché des parents décédés sur une tombe forestière où les secouristes ont commencé à exhumer les corps la semaine dernière. Les causes de décès de ceux qui se trouvent sur le lieu de sépulture n’ont pas encore été établies, bien que les habitants disent que certains sont morts lors d’une frappe aérienne.

REGARDER | L’Ukraine exhume des centaines de corps sur le site d’inhumation collective d’une ville récemment récupérée : L’Ukraine exhume des centaines de corps sur un site de sépulture de masse dans une ville récemment récupérée AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants. L’Ukraine a exhumé plus de 400 corps sur un site d’inhumation de masse dans la ville récupérée d’Izyum. Les corps sont ceux de soldats, de civils et d’enfants, certains présentant des signes de torture.

Les responsables ukrainiens ont déclaré la semaine dernière avoir trouvé 440 corps dans les bois près d’Izium. Ils ont dit que la plupart des morts étaient des civils et que les causes du décès n’avaient pas été établies.

Le Kremlin n’a pas commenté la découverte des tombes, mais dans le passé, Moscou a nié à plusieurs reprises avoir délibérément attaqué des civils ou commis des atrocités.

Se frayant un chemin entre les tombes et les arbres sur le site forestier où des exhumations étaient en cours, Volodymyr Kolesnyk essayait de faire correspondre des chiffres écrits sur des croix de bois avec des noms sur une liste soigneusement manuscrite pour localiser des proches qui, selon lui, sont morts dans une frappe aérienne au début de la guerre. Kolesnyk a déclaré avoir obtenu la liste d’une entreprise funéraire locale qui a creusé les tombes.

“Ils ont enterré les corps dans des sacs, sans cercueils, sans rien. Je n’étais pas autorisé ici au début. Ils [Russians] a dit qu’il était miné et a demandé d’attendre”, a-t-il déclaré à Reuters samedi.

Oleksandr Ilienkov, le chef du bureau du procureur de la région de Kharkiv, a déclaré vendredi à Reuters sur le site: “L’un des corps (découvert) porte des preuves d’un motif de ligature et d’une corde autour du cou, les mains liées”, ajoutant qu’il y avait étaient des signes de causes de mort violente pour d’autres corps, mais ils subiraient un examen médico-légal.

Un militaire ukrainien identifie samedi le corps d’un soldat ukrainien dans une zone reprise près de la frontière avec la Russie dans la région ukrainienne de Kharkiv. (Leo Correa/Associated Press)

Le maire d’Izium a déclaré dimanche que les travaux sur le site se poursuivraient pendant encore deux semaines.

“L’exhumation est en cours, les tombes sont déterrées et tous les restes sont transportés à Kharkiv”, a déclaré Valery Marchenko à la télévision d’Etat.

‘Cave de la torture’

Dans le village de Kozacha Lopan, à environ 45 km au nord de Kharkiv et à seulement cinq kilomètres de la frontière russe, un journaliste de Reuters a été emmené dans une cave sordide avec des pièces équipées de barreaux de fer, qui, selon les autorités locales, avaient servi de prison de fortune pendant la guerre. Occupation. Le maire du district local, Vyacheslav Zadorenko, a déclaré que les pièces avaient été utilisées comme “cave de torture” pour détenir des civils. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier ces comptes.

Ailleurs dans la région, les habitants des villes reprises après six mois d’occupation russe revenaient avec un mélange de joie et d’appréhension.

REGARDER | Une fosse commune dans la ville ukrainienne reconquise d’Izium contiendrait au moins 440 corps : Une fosse commune dans la ville ukrainienne reconquise d’Izium contiendrait au moins 440 corps David Scheffer, un ancien diplomate qui a été le premier ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre, discute du site de charnier découvert en Ukraine et de ce que la découverte pourrait signifier pour l’enquête en cours sur d’éventuels crimes de guerre.

“J’ai toujours gardé ce sentiment qu’à tout moment un obus pourrait exploser ou un avion pourrait survoler”, a déclaré Nataliia Yelistratova, qui a parcouru avec son mari et sa fille 80 km dans un train de Kharkiv à sa ville natale de Balakliia pour la retrouver. immeuble intact, mais marqué par les bombardements.

“J’ai toujours peur d’être ici”, a-t-elle déclaré après avoir découvert un éclat d’obus dans un mur.

Poutine n’a pas répondu aux accusations, mais vendredi, il a balayé la contre-offensive rapide de l’Ukraine et que Moscou réagirait avec plus de force si ses troupes étaient soumises à une pression supplémentaire.

Ces menaces répétées ont fait craindre qu’il puisse à un moment donné se tourner vers les petites armes nucléaires ou la guerre chimique.

Un militaire ukrainien sort d’un sous-sol qui, selon les autorités ukrainiennes, a été utilisé comme cellule de torture pendant l’occupation russe, dans le village repris de Kozacha Lopan, en Ukraine, samedi. (Leo Correa/Associated Press)

Le président américain Joe Biden, qui lui a demandé ce qu’il dirait à Poutine s’il envisageait d’utiliser de telles armes, a répondu : “Ne le faites pas. Ne le faites pas. Cela changerait le visage de la guerre comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale.” Un clip de commentaire dans une interview avec le programme CBS 60 minutes a été diffusé par CBS samedi.

Certains analystes militaires ont déclaré que la Russie pourrait également organiser un incident nucléaire à Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe détenue par la Russie mais dirigée par du personnel ukrainien.

Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé l’usine qui a endommagé des bâtiments et perturbé les lignes électriques nécessaires pour la maintenir au frais et en sécurité. La centrale a été reconnectée au réseau électrique ukrainien après la réparation d’une de ses lignes électriques, a annoncé samedi l’organisme de surveillance nucléaire des Nations unies. Il a toutefois averti que la situation à l’usine “reste précaire”.

Lors d’une visite au Royaume-Uni dimanche, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’Ottawa restait “ferme dans son soutien à l’Ukraine” et continuerait à fournir de l’aide au pays.

Trudeau, à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth, doit rencontrer le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal dimanche soir.