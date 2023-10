La Russie arrête un journaliste de Radio Liberty accusé d’être un « agent étranger »

La rédactrice en chef, Alsou Kurmasheva, possède la double nationalité américaine et russe et s’est rendue en Russie pour des raisons familiales. Sa détention mercredi à Kazan, dans le sud-ouest de la Russie, fait suite à l’arrestation du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, un citoyen américain, qui a été arrêté par des agents du Service fédéral de sécurité en mars et accusé d’espionnage – une accusation selon laquelle son journal et le Département d’État nier fermement.