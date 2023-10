La Russie a arrêté une journaliste russo-américaine dans un média américain financé par le gouvernement pour ne pas s’être enregistrée comme « agent étranger » lorsqu’elle est entrée dans le pays lors d’une urgence familiale.

La chaîne Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) a déclaré jeudi dans un communiqué qu’Alsu Kurmasheva, rédactrice en chef et ayant la double nationalité russe et américaine, risque jusqu’à cinq ans de prison.

« Alsu est une collègue très respectée, une épouse dévouée et une mère dévouée de deux enfants », a déclaré le président par intérim de RFE/RL, Jeffrey Gedmin, dans une double déclaration avec le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), un groupe de défense de la liberté de la presse.

« Elle doit être libérée afin de pouvoir retourner immédiatement dans sa famille. »

Le porte-parole du Département d’État américain, Matt Miller, a déclaré aux journalistes que cette arrestation « semble être un autre cas de harcèlement de citoyens américains par le gouvernement russe ».

« Le gouvernement russe ne nous a pas officiellement informé de cette arrestation », a-t-il déclaré.

La Russie a renforcé ses contrôles sur les médias après son invasion de l’Ukraine en février 2022, désignant de nombreux journalistes comme « agents étrangers ».

Kurmasheva, qui travaille pour le service tatar-bachkir de RFE/RL, est le deuxième journaliste américain à être arrêté par la Russie cette année, après l’arrestation en mars du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich pour espionnage.

Les groupes de défense de la liberté de la presse et le gouvernement américain ont vivement critiqué ces détentions, les qualifiant de forme d’étouffement de la dissidence. Le CPJ a qualifié les accusations portées contre Kurmasheva de « fallacieuses » dans sa déclaration à RFE/RL.

« Le CPJ est profondément préoccupé par la détention de la journaliste américano-russe Alsu Kurmasheva sur la base de fausses accusations criminelles et appelle les autorités russes à la libérer immédiatement et à abandonner toutes les charges retenues contre elle », a déclaré Gulnoza Said, coordinateur du programme Europe et Asie centrale du CPJ.

Tatar-Inform, une agence de presse officielle de la république du Tatarstan, a rapporté que Kurmasheva était détenue dans un centre de détention temporaire. Le média affirme que les autorités russes ont accusé Kurmasheva de collecter des informations sur l’armée russe pour les transmettre à des sources étrangères.

Kurmasheva, qui vit à Prague, s’est rendue en Russie le 20 mai pour une urgence familiale, a indiqué RFE/RL. Elle a été arrêtée à l’aéroport international de Kazan le 2 juin, où les autorités ont confisqué son passeport et lui ont infligé une amende pour avoir omis d’enregistrer son passeport américain auprès des autorités russes, a indiqué le média.

La rédactrice en chef attendait la restitution de ses passeports lorsque de nouvelles accusations ont été annoncées mercredi.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a lancé un appel pour sa libération « rapide et inconditionnelle ».

« Les journalistes doivent pouvoir accomplir leur travail vital à l’abri des pressions, des intimidations et des représailles », a déclaré le HCDH.