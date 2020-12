Les autorités russes ont arrêté un homme au Tatarstan, soupçonné d’avoir tué 26 femmes âgées près de la Volga.

Le soi-disant «maniaque de la Volga» a tué et volé 26 femmes dans les districts fédéraux du centre, de la Volga et de l’Oural en Russie entre 2011 et 2012.

Le suspect se serait frayé un chemin dans les appartements de femmes âgées vivant seules en se faisant passer pour un électricien, un plombier ou un travailleur social. Les crimes n’avaient pas été résolus pendant des années.

Mais mardi, la commission d’enquête russe a nommé le suspect Radik Tagirov, 38 ans, de Kazan et a déclaré qu’il «avouait actuellement» les meurtres.

Il avait été identifié à l’aide de preuves ADN, d’empreintes de chaussures et d’autres preuves provenant de scènes de crime, ont déclaré les enquêteurs.

« Un homme soupçonné d’avoir commis une série de crimes particulièrement graves ces dernières années a été détenu au Tatarstan », a déclaré le Comité d’enquête.

« Sur la base des résultats des recherches médico-légales et de l’analyse des objets biologiques et d’autres traces de crimes trouvés sur les lieux de l’incident, il a été établi que tous les actes ont été commis par une seule personne. »

« Cela a été indiqué par la coïncidence du génotype et des empreintes de pas de l’attaquant, ainsi que par la nature stéréotypée de ses actions. »

Tagirov avait déjà été condamné pour vol en 2009, a ajouté le Comité dans un déclaration.

« Après l’achèvement des actions d’enquête urgentes, une pétition sera envoyée au tribunal pour choisir une mesure préventive sous forme de détention. »