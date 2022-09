La Russie arrête plus de 1 300 personnes après que Poutine a mobilisé des troupes

Environ 1 307 personnes étaient aurait détenus dans 39 villes du pays jeudi matin, le plus grand nombre ayant été arrêtés dans la capitale Moscou (au moins 527) et à Saint-Pétersbourg (au moins 480).

Ministère de l’Intérieur russe a dit des militaires du ministère russe de l’Intérieur ont pris des “mesures supplémentaires” pour répondre aux manifestations anti-guerre et pour “assurer l’ordre public”.

“Les complications de la situation opérationnelle ont été évitées”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Dans un certain nombre de régions, des tentatives ont été faites pour mener des actions non autorisées, qui ont rassemblé un nombre extrêmement restreint de participants. Tous ont été arrêtés et les personnes qui ont commis des infractions ont été arrêtées et conduites aux unités de la police territoriale pour enquête et poursuites. .”