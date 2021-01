Alexey Navalny, un chef de l’opposition russe et féroce critique du Kremlin, est rentré à Moscou après cinq mois à Berlin, où il se remettait après avoir été prétendument empoisonné par l’agence d’espionnage russe FSB. Après avoir atterri et débarqué de l’avion, Navalny a embrassé sa femme au revoir avant que les forces de l’ordre russes ne le détiennent rapidement, comme prévu.

Le service pénitentiaire de Moscou a déclaré qu’il avait reçu l’ordre d’arrêter Navalny parce qu’il avait violé les conditions après une condamnation pour détournement de fonds. Navalny, l’un des principaux rivaux de Poutine russe Vladimir Poutine, a soutenu que les accusations étaient politiquement motivées. Pourtant, alors qu’il était toujours au courant de sa détention imminente, il a déclaré aux journalistes qu’il ne lui avait jamais traversé l’esprit de ne pas rentrer chez lui à Moscou. «C’est ma maison», a-t-il déclaré aux journalistes qui ont voyagé avec lui. « Je n’ai peur de rien. »

Alexei Makarin, directeur adjoint du Centre des technologies politiques de Moscou, a déclaré que Navalny aurait pu rester en Allemagne, mais que dans ce cas, le peuple russe «perdrait rapidement tout intérêt pour lui». Désormais, l’activiste anti-corruption peut être considéré comme un « symbole de résistance derrière les barreaux et un grand risque pour Poutine ».

La femme et l’avocate de Navalny, cependant, opté d’attendre derrière le contrôle des passeports où Navalny a été emmené, ce qui suggère qu’il y a une chance qu’il soit libéré «avec un bref de Simmons».

En ce qui concerne les États-Unis, si la Russie continue de détenir Navalny, l’ancien ambassadeur américain en Russie Michael McFaul fait valoir que ce sera le premier grand test de politique étrangère pour l’administration Biden.

Trois jours avant sa prestation de serment, @Joe Biden et sa nouvelle équipe de sécurité nationale vient de passer leur première crise de politique étrangère majeure de Poutine – comment répondre à @navalny arrêter. – Michael McFaul (@McFaul) 17 janvier 2021

